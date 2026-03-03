Jugadoras iraníes se niegan a cantar el himno nacional en partido de la Copa de Asia

Las futbolistas de la selección femenina de Irán permanecieron en silencio durante el himno nacional de su país, antes del partido contra Corea del Sur por la Copa de Asia, que se disputó el pasado lunes. El acto de protesta surge días después de un ataque militar conjunto de EE. UU. e Israel contra Irán.

En el Estadio Cbus Super, en la Gold Coast, Australia, las jugadoras iraníes se mantuvieron alineadas y en silencio mientras sonaba el himno Mehr-e Khavaran. Las imágenes del momento mostraron a la seleccionadora, Marziyeh Jafari, sonriendo en la banda.

Antes del encuentro, que Irán perdió por 0-3, Jafari se negó a comentar los ataques militares o la muerte del Líder Supremo del país, el Ayatolá Ali Jamenei, afirmando que el equipo necesitaba concentrarse en el torneo. En las gradas, un pequeño grupo de aficionados iraníes coreó cánticos y exhibió banderas rojas, blancas y verdes, incluida la bandera prerrevolucionaria islámica.

Corea del Sur aseguró la victoria con goles de Choe Yu-ri, Kim Hye-ri y Ko Yoo-jin. Tras el pitido final, la seleccionadora iraní consideró el partido de debut, contra las subcampeonas de 2022, como un desafío difícil. "En general, fue un buen partido. Corea del Sur jugó muy bien y, en última instancia, las felicito", declaró Jafari. "Pero espero que, de aquí en adelante, logremos recuperarnos en el próximo partido".

El calendario no se presenta más fácil para el equipo iraní, que tendrá solo dos días de descanso antes de enfrentarse a la anfitriona Australia en el mismo estadio. La delantera australiana Amy Sayer expresó solidaridad con la selección de Irán, afirmando que las jugadoras merecen simpatía y respeto por seguir compitiendo en el torneo a pesar de las circunstancias.

"Nuestro corazón está con ellas y con sus familias, es una situación difícil y es muy valiente por su parte estar aquí y jugar", afirmó Sayer. "Hicieron una actuación muy sólida [contra Corea del Sur], incluso con el clima político existente y las dificultades que puedan estar atravesando".