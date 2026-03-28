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Futbol

La fiebre por Messi: Jugadores de Mauritania se pelean por jersey del argentino

Jugadores de Mauritania l AP
Jorge Armando Hernández 11:43 - 28 marzo 2026
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Antes de que diese inicio el encuentro entre la Selección Argentina contra la Selección de Mauritania se dio un momento divertido entre los jugadores del combinado africano.

Previo a que ambas escuadras saltaran al terreno de juego para comenzar con el partido, los jugadores de la selección mauritana se pelearon por una playera de Argentina con el dorsal 10 de Lionel Messi.

Nico Paz celebra anotación l AP

A través de un video en redes sociales se observa a los jugadores visitantes forcejeando con la playera del astro argentino, peleando por quien se la quedaba.

El momento se viralizó por redes sociales haciendo ver que nadie se resiste a tener algún producto que tenga que ver con el futbolista campeón del mundo que busca seguir manteniendo la corona en la Copa del Mundo 2026.

Argentina vence 2-1 a Mauritania
Nico Paz disputa un balón ante Mauritania l AP

Pese a lo que se pronosticaba, Argentina logró vencer aunque no de manera abrumante a la Selección de Mauritania. El seleccionado del continente africano dio batalla a la Escaloneta quienes apenas pudieron sacar el resultado a favor.

El partido no tuvo grandes emociones, pero fue una prueba con un pequeño toque de dificultad para la Selección Argentina.

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