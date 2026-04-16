La Pícara Soñadora 2026: elenco completo y todo lo que se sabe del remake en Canal 5

La icónica telenovela La Pícara Soñadora está de regreso. A más de tres décadas de su estreno original, Canal 5 prepara una nueva versión que apuesta por talento joven y una narrativa renovada para conectar con nuevas audiencias.

El proyecto ya inició grabaciones y poco a poco se han revelado detalles clave sobre el elenco y la producción de esta adaptación que revive una de las historias más recordadas de la televisión mexicana.

FOTO: Gina Sánchez

¿Quiénes forman parte del elenco de La Pícara Soñadora 2026?

La nueva versión contará con un elenco integrado principalmente por jóvenes actores, muchos de ellos en ascenso, con la intención de refrescar la historia y acercarla a una nueva generación.

Entre los nombres confirmados destacan Luz Edith Rojas, Alexa Archundia, Assira Abbate, Abril Di Yorio, Víctor Barona y el comediante Pocholo, quienes darán vida a los personajes de esta adaptación.

FOTO: Gina Sánchez

Una historia clásica que regresa reinventada

La nueva producción retoma la trama que en 1991 se convirtió en un fenómeno televisivo, protagonizado en ese entonces por Mariana Levy y Eduardo Palomo.

La historia sigue a una joven que, pese a sus dificultades económicas, lucha por salir adelante mientras vive situaciones inesperadas que combinan romance, comedia y drama, elementos que marcaron el éxito de la versión original.

Ahora, esta adaptación busca mantener esa esencia, pero con un enfoque más actual y cercano a las audiencias contemporáneas.

FOTO: Gina Sánchez

Arrancan grabaciones del remake en Canal 5

La producción ya comenzó su etapa de grabación, confirmando que el proyecto está en marcha y cada vez más cerca de llegar a la pantalla.

Canal 5 ha apostado por este remake como parte de su estrategia para renovar contenidos y atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes recuerdan la historia original.

Además, esta versión forma parte de una línea de producciones juveniles que buscan impulsar a nuevas generaciones de actores dentro de la televisión mexicana.

La Pícara Soñadora llegará a Canal 5 el 24 de agosto en el horario de las 7:00 pm.