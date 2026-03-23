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Futbol

Liga MX: Así marcha la tabla de goleo del Clausura tras la Jornada 12

Armando González durante un partido l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 00:10 - 23 marzo 2026
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En RÉCORD te contamos quienes van a la cabeza en busca del máximo campeonato de goleo del futbol mexicano

Han pasado ya 12 Jornadas del Clausura 2026 en Liga MX y la tabla de goleo se ha mantenido tambaleante entre sus primeros lugares. Armando González no deja de meter gol y ya igualó la marca de Joao Pedro en lo más alto de la lista, haciendo la pelea por el campeonato de goleo, una pelea de dos jugadores,

Armando "La Hormiga" González
Armando González pateando un balón l MEXSPORT

El delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara lidera actualmente la tabla de goleo con un total de 10 goles durante 836 minutos disputados en la cancha. El último tanto llegó en el triunfo ante Monterrey para abrir el marcador. Además, suma ya cuatro partidos consecutivos marcando goles.

Joao Pedro se mantiene en la segunda posición
Joao Pedro previo a su partido ante León l IMAGO7

A pesar de que el delantero de San Luis mantiene la misma cantidad de goles que González, Pedro tiene una cantidad de 1080 minutos disputados en el torneo. El problema para el delantero brasileño-italiano es que, sólo ha marcado en dos de sus últimos cinco partidos.

Paulinho se queda en el tercer lugar

La estrella y referente portuguesa de los Diablos Rojos del Toluca se mantiene en la tercera posición un total de seis goles en 851 minutos disputados.

José Paradela se adueña de la cuarta posición
José Paradela con Cruz Azul l MEXSPORT

El jugador recién llegado a Cruz Azul proveniente del Puebla ha tenido un desempeño mejor de lo esperado con La Máquina Celeste. Registra una marca de cinco goles con un total de 847 minutos disputados.

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