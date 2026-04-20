Liga MX Clausura 2026: estos equipos están eliminados al momento
Con 15 fechas disputadas en el Clausura 2026, la tabla de la Liga MX comienza a partirse y varios clubes ya ven muy lejanas sus posibilidades de clasificar a la “fiesta grande” del futbol mexicano.
Los que hoy están fuera de la Liguilla
Al momento, los equipos que quedarían eliminados son:
Monterrey (14.°) – 15 puntos.
Atlético San Luis (15.°) – 15 puntos.
Puebla (16.°) – 13 puntos.
Mazatlán (17.°) – 12 puntos.
Santos Laguna (18.°) - 9 puntos.
Estos clubes se encuentran lejos de los primeros 8 lugares, que son los que avanzan al Liguilla, y además llegan con una combinación de resultados negativos y poco margen de maniobra en la recta final del torneo.
Sin margen de error
Casos como el de FC Juárez y Querétaro aún podrían aspirar matemáticamente, pero dependen de múltiples combinaciones y de cerrar el torneo con paso perfecto.
En contraste, Puebla, Mazatlán y Santos ya están prácticamente eliminados, con un cierre de torneo que no les alcanzaría ni ganando sus últimos partidos.
La pelea sigue arriba
Mientras tanto, equipos como América, Tigres o Xolos de Tijuana aún pelean por establecerse en la tabla, en una recta final que promete movimientos en la tabla.
A dos jornadas del final, la lucha por la clasificación sigue abierta, pero para algunos, el Clausura 2026 ya empieza a despedirse.