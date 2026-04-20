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Futbol

Liga MX Clausura 2026: estos equipos están eliminados al momento

Balón de la Liga MX | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:51 - 19 abril 2026
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A falta de dos jornadas, la pelea por el Play-In sigue abierta, pero ya hay equipos que prácticamente están fuera del Clausura 2026

Con 15 fechas disputadas en el Clausura 2026, la tabla de la Liga MX comienza a partirse y varios clubes ya ven muy lejanas sus posibilidades de clasificar a la “fiesta grande” del futbol mexicano.

Los que hoy están fuera de la Liguilla

Al momento, los equipos que quedarían eliminados son:

  • Monterrey (14.°) – 15 puntos.

  • Atlético San Luis (15.°) – 15 puntos.

  • Puebla (16.°) – 13 puntos.

  • Mazatlán (17.°) – 12 puntos.

  • Santos Laguna (18.°) - 9 puntos.

Estos clubes se encuentran lejos de los primeros 8 lugares, que son los que avanzan al Liguilla, y además llegan con una combinación de resultados negativos y poco margen de maniobra en la recta final del torneo.

Carlos Acevedo, frustrado por la derrota de Santos ante Atlas | MEXSPORT

Sin margen de error

Casos como el de FC Juárez y Querétaro aún podrían aspirar matemáticamente, pero dependen de múltiples combinaciones y de cerrar el torneo con paso perfecto.

En contraste, Puebla, Mazatlán y Santos ya están prácticamente eliminados, con un cierre de torneo que no les alcanzaría ni ganando sus últimos partidos.

Guillermo Pacheco Larios en el partido Mazatlán contra Querétaro | MEXSPORT

La pelea sigue arriba

Mientras tanto, equipos como América, Tigres o Xolos de Tijuana aún pelean por establecerse en la tabla, en una recta final que promete movimientos en la tabla.

A dos jornadas del final, la lucha por la clasificación sigue abierta, pero para algunos, el Clausura 2026 ya empieza a despedirse.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7
Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7
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