Lisandro Martínez deja con 10 hombres al Manchester United ante Leeds por insólita razón

Manchester United y Leeds se enfrentaron por la Fecha 32 de la Premier League, el equipo visitante salió victorioso ante el equipo amarillo por marcador de 2-1. Los de Old Trafford dejaron ir los tres puntos a solo seis fechas de concluir el certamen.

Martínez saliendo del campo tras su expulsión l AP

Al minuto 54 de tiempo corrido, el equipo rojo se quedó solo con 10 jugadores en el campo tras la expulsión de Lisandro Martínez. El futbolista argentino vio la tarjeta roja después de jalar del cabello a Dominic Calvert-Lewin.

El árbitro central del partido, Paul Tierney, fue llamado a revisar la acción en el VAR y tras varias imágenes y perspectivas, decidió mandar a los vestidores al jugador sudamericano.

Hasta antes de la expulsión de Martínez, el Leeds ganaba el encuentro por 2-0 ante un equipo de Diablos Rojos que no tuvo mucho que ofrecer en el terreno de juego. Noah Okafor fue el autor de ambos goles para los visitantes, llevándose un doblete en el partido.

La falta de Lisandro fue criticada por comentaristas y público quienes la calificaron de innecesaria y estúpida. El acto de jalar el cabello resultó en un acto desesperado por cortar el avance, pero terminó por perjudicar al equipo.

"Decisión idiota de Martínez; siempre es tarjeta roja. No se puede tirar del pelo a Calvert-Lewin: en cuanto lo haces, le quitas la decisión al árbitro. Da igual la fuerza del tirón", escribió en sus redes el periodista Adam Joseph.

"Simplemente una estupidez de Martínez", tuiteó Jacob Horsfall

Lisandro Martínez es expulsado por primera vez en la temporada

Lisandro Martínez disputando un balón l AP