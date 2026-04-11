Lluvias, calor y hasta frío: así estará el clima este fin de semana en México

El clima en México se volverá impredecible este fin de semana, ya que se espera una combinación de lluvias intensas, calor extremo e incluso bajas temperaturas en algunas regiones, lo que obligará a la población a tomar precauciones ante las condiciones cambiantes que se presentarán entre el sábado 11 y domingo 12 de abril.

Durante el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias puntuales fuertes en entidades como Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Veracruz y Oaxaca, además de chubascos en gran parte del país, incluyendo la Ciudad de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones y afectaciones en vialidades.

El clima en México se volverá impredecible este sábado y domingo / FREEPIK

Lluvias, viento y posibles torbellinos

El panorama se complica con la presencia de vientos fuertes que podrían alcanzar rachas de hasta 70 km/h en estados del norte y sureste, además de la posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, lo que representa un riesgo adicional para la población.

Estas condiciones estarán acompañadas de oleaje elevado en costas del Golfo de México y el Pacífico, derivado de sistemas atmosféricos como la vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y la entrada de humedad desde distintos cuerpos de agua.

Para este fin de semana también se esperan temperaturas de hasta 45 grados / FREEPIK

Calor extremo no da tregua

A pesar de las lluvias, la onda de calor continuará afectando varias regiones del país, principalmente en el Pacífico y sur, donde se esperan temperaturas de hasta 45 grados Celsius en estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Incluso otras entidades registrarán temperaturas superiores a los 35 grados, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Las autoridades recomiendan a la población estar atentos a los cambios del clima / FREEPIK

Heladas al amanecer

El contraste climático será evidente, ya que durante la mañana del sábado se esperan temperaturas de hasta -10 grados en zonas montañosas de Durango y Chihuahua, así como heladas en distintas regiones del norte y centro del país, lo que demuestra la intensidad de este fenómeno climático.

Domingo llega con frente frío

Para el domingo 12 de abril, el panorama no mejora, ya que se prevé la llegada de un nuevo frente frío por el noroeste del país, lo que provocará un descenso de temperatura y reforzará los vientos en esa región.

Sin embargo, la ola de calor seguirá presente en el Pacífico central y sur, generando un escenario de extremos térmicos en gran parte del territorio nacional.

Estos fenómenos se deben a una vaguada en altura, canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical / FREEPIK

Toma precauciones

Las autoridades recomiendan a la población estar atentos a los cambios del clima, ya que el fin de semana estará marcado por condiciones variables que podrían representar riesgos tanto por lluvias intensas como por calor extremo.