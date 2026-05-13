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Futbol

Manchester City vs Crystal Palace: ¿Cuándo y dónde ver el juego pendiente de la Jornada 31 de la Premier League?

Citizens vs Águilas en el Etihad Stadium | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:20 - 12 mayo 2026
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El Manchester City busca consolidar su gran momento ante un Crystal Palace que alterna éxitos europeos con tropiezos en liga

El Manchester City busca un cierre perfecto en la Premier League dentro de su campaña actual, ya que en caso de perder puntos, Arsenal podría ser campeón por adelantado. Este duelo ante las Águilas le permite a los de Pep Guardiola seguir peleando, pero en caso de una derrota, los Gunners podrían festejar antes de tiempo.

Los Citizens esperan un mal resultado de parte de sus rivales directos en la cima de la tabla, para que en caso de ganar, sus siguientes dos partidos los puedan ganar y así mantenerse como uno de los equipos contendientes a quedarse con el título más importante de Inglaterra.

Pep Guardiola celebrando l AP

¿Qué necesita Man City para aspirar a una nueva Premier?

Ganar, eso es la fórmula sencilla; sin embargo, también requiere que en los partidos restantes de la temporada no gane Arsenal ninguno de sus dos partidos. En caso de perder, una victoria más de los Gunners los coronaría 22 años después en la Premier League.

Un empate también dejaría a los ciudadanos muy lejos del título a los de Pep, así que en resumen, solamente un resultado les funcionaría si quieren quedarse con el campeonato una vez más sobre los de Mikel Arteta.

Crystal Palace venció a los Spurs 1-3 l Grosbygroup
Manchester City empata con Everton l AP

¿Dónde ver el juego pendiente?

  • Fecha: Miércoles 13 de mayo

  • Sede: Etihad Stadium

  • Horario: 1:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Fox, Fox One

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