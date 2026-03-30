Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril

La última semana de marzo y el arranque de abril llegan con una fuerte carga energética según los horóscopos de Mhoni Vidente, quien advierte que este periodo será clave para cerrar ciclos, tomar decisiones importantes y abrirse a nuevas oportunidades.

A través de sus cartas del tarot, la vidente señala que los próximos días estarán marcados por la renovación personal, la protección espiritual y el crecimiento en distintos ámbitos. También recomienda prestar atención a señales, intuiciones y momentos clave que pueden definir el rumbo de cada signo.

En términos generales, será una semana ideal para viajar, descansar y reorganizar tanto la vida personal como profesional. Además, muchos signos tendrán la oportunidad de mejorar su economía o iniciar nuevos proyectos.

Los horóscopos traen mensajes de renovación, abundancia y protección espiritual./ Pixabay

¿Qué signos tendrán más suerte esta semana?

Entre los signos más favorecidos se encuentra Aries, quien atraviesa su temporada y vivirá un periodo de claridad, liderazgo y oportunidades económicas. También Cáncer destaca con una etapa de estabilidad, éxito y posibles cambios laborales positivos.

Por su parte, Escorpión tendrá una semana de abundancia y crecimiento, con ingresos constantes y posibilidades de viajes. Libra también será uno de los más beneficiados, con reconocimiento laboral y la llegada de dinero pendiente.

En contraste, signos como Leo y Géminis deberán enfocarse en tomar decisiones responsables, evitar excesos y cuidar su entorno para no verse afectados por conflictos o distracciones.

El 31 de marzo y el 1 de abril serán días clave para varios signos del zodiaco./ RS

Amor, dinero y rituales para cada signo

En el ámbito amoroso, la semana traerá conexiones intensas para varios signos. Aries, Sagitario y Capricornio tendrán oportunidades de relaciones estables, mientras que Tauro y Géminis podrían vivir romances pasajeros pero significativos.

En el dinero, las cartas marcan ingresos extra, pagos pendientes y nuevas oportunidades laborales, incluso provenientes del extranjero. Sin embargo, se recomienda administrar bien los recursos, especialmente en temporada de vacaciones.

Mhoni Vidente también enfatiza la importancia de la protección espiritual, sugiriendo rituales como encender veladoras, usar objetos de plata, portar listones rojos o recurrir a agua bendita para alejar energías negativas.

Algunos días clave de la semana serán el 31 de marzo y el 1 de abril, fechas en las que varios signos recibirán noticias importantes, dinero o señales para tomar decisiones trascendentales.