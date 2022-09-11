Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
NFL: Steelers abre la temporada en fuerte duelo divisional ante Bengals
Una nueva era ha comenzado en Pittsburgh. Tras 17 años, el legendario mariscal Ben Roethlisberger se retiró a finales de la temporada pasada, dejando vacante la posición más importante del equipo. En el Draft de abril, lo Steelers seleccionaron a Kenny Pickett, de la propia Universidad de Pittsburgh, pero eventualmente anunciaron como titular al veterano Mitch Trubisky, que abrirá la temporada ante los Bengals.
Este es el tercer equipo de la antigua segunda selección global (Draft de 2017). Tras su paso por Chicago y por Buffalo la temporada pasada, Trubisky ahora tiene una oportunidad única de empezar desde cero en un equipo con un gran Entrenador en Jefe como lo es Mike Tomlin. Su movilidad en el bolsillo y habilidad para correr pueden darle una nueva dimensión al equipo de Pittsburgh.
En el 2021, los Bengals sorprendieron a propios y extraños al ganar la AFC Norte con marca de 10-7 y avanzar en los Playoffs hasta posicionarse en el Super Bowl, mismo que terminaron perdiendo ante Rams. Joe Burrow regresó de su lesión de rodilla para lanzar 4,611 yardas con 34 pases de anotación y posionarse como un fuerte mariscal franquicia en un joven equipo.
Los Bengals han dominado recientemente a los Steelers y no pierden contra sus rivales divisionales desde 2020. Han ganado los últimos tres partidos al hilo, incluida una paliza en su más reciente enfrentamiento, que terminó 10-41 a favor del equipo de Cincinnati. Pittsburgh, con un nuevo quarterback, intentará ponerle fin a la mala racha que ostentan ante sus rivales divisionales, que nuevamente son favoritos para llevarse el título de su sector.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: LAMAR JACKSON RECHAZÓ LA OFERTA DE LOS RAVENS Y NO HAY EXTENSIÓN DE CONTRATO