NFL: Steelers abre la temporada en fuerte duelo divisional ante Bengals

Una nueva era ha comenzado en Pittsburgh. Tras 17 años, el legendario mariscal Ben Roethlisberger se retiró a finales de la temporada pasada, dejando vacante la posición más importante del equipo. En el Draft de abril, lo Steelers seleccionaron a Kenny Pickett, de la propia Universidad de Pittsburgh, pero eventualmente anunciaron como titular al veterano Mitch Trubisky, que abrirá la temporada ante los Bengals.

Este es el tercer equipo de la antigua segunda selección global (Draft de 2017). Tras su paso por Chicago y por Buffalo la temporada pasada, Trubisky ahora tiene una oportunidad única de empezar desde cero en un equipo con un gran Entrenador en Jefe como lo es Mike Tomlin. Su movilidad en el bolsillo y habilidad para correr pueden darle una nueva dimensión al equipo de Pittsburgh.