Niño Hamburguesa hizo su regreso a los cuadriláteros después de ser despedido de AAA

Tan solo 11 días tuvieron que pasar para que Niño Hamburguesa estuviera de regreso en una función de lucha libre, pues recientemente fue despedido de AAA por una conducta inapropiada en la que agredió a un aficionado presente en la Arena Afición Pachuca.

Dicho despido generó mucha conversación al respecto, pues la gran mayoría estaba de acuerdo; sin embargo, ciertos reportes han dado a entender que todo fue provocado para que el luchador cayera y fuera despedido posteriormente.

El Niño Hamburguesa en una sesión de fotos | TRIPLE A

El regreso de Burger Boy

Alberto del Río fue una de las estrellas de la función al tener un combate en contra de Deluxe y Demonio Infernal por el campeonato de peso completo The Crash; esta lucha terminó con ambos rivales del 'Patrón' atacándolo siendo mayoría contra el potosino.

Fue entonces que la canción 'Sí señor' sonó en el Auditorio Fausto Gutiérrez para que así apareciera Burger Boy, quien corrió hacia el ring para intervenir con las acciones, primero empujando a Demonio y a Deluxe, por lo que parecía que atacaría a Alberto; sin embargo, de manera inmediata atacó a los dos ya mencionados y salvó a su antiguo enemigo.

En su discurso posterior mencionó que sabe que anteriormente ha tenido una fuerte rivalidad con Del Río, pero que está dispuesto a olvidar todos aquellos problemas para hacer equipo con él y así "partirles su mad**e" a Deluxe y Demonio Infernal, algo que ya está pactado para la siguiente función en la empresa tijuanense.

Niño Hamburguesa hizo su regreso anoche. Ocurrió en The Crash. Ayudó a Alberto Del Río. Esto ante un sold out crowd en Tijuana.



📹: SoyLuchitasClip via Instagram. pic.twitter.com/5Y9RELko4m — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) March 21, 2026

El Patrón le pidió al ex de AAA que las "pend*****s" las deje en el pasado para enfocarse en lo que viene y poder entretener de buena manera a toda la gente que paga su boleto para poder verlos en el mejor nivel.

¿Por qué fue despedido Niño Hamburguesa?

El despido de Niño Hamburguesa se debe a un incidente en una función reciente, donde agredió físicamente a un aficionado tras recibir insultos. El luchador respondió con codazos, y el momento se volvió viral, generando polémica inmediata.

La reacción del público fue mayormente negativa, cuestionando su profesionalismo. Ante esto, y bajo reglas más estrictas en AAA, su despido fue inminente, pero tardó muy poco en estar de regreso a la actividad, esta vez bajo la empresa independiente The Crash, exclusiva de Tijuana.