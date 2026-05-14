Nuevo giro en caso Vanessa Bauche y Pascacio López: actor no irá a prisión por abuso

El conflicto legal entre Pascacio López y Vanessa Bauche volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se diera a conocer una nueva resolución judicial que modifica por completo la sentencia inicial emitida contra el actor.

La Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco determinó que el actor ya no deberá cumplir una pena de prisión relacionada con el caso promovido por la actriz y, en cambio, únicamente tendrá que realizar trabajo comunitario y pagar una reparación económica.

La decisión representa un nuevo giro dentro de uno de los casos más mediáticos surgidos en la industria del entretenimiento mexicano durante los últimos años y deja sin efecto definitivo la condena original de un año de cárcel que anteriormente ya había sido revocada.

Pascacio López fue acusado por abuso sexual y violencia contra la dignidad / Redes Sociales

Pascacio López no irá a prisión

De acuerdo con la nueva resolución judicial, el actor deberá cumplir 30 jornadas de trabajo comunitario y realizar un pago de 7 mil 800 pesos por concepto de reparación del daño.

“Cumplir una pena de treinta jornadas de trabajo a favor de la comunidad en el lugar que para tal efecto designe el Juez de Ejecución, una vez que se ponga a su disposición”, se lee en el documento judicial correspondiente a la toca penal 96/2026.

Asimismo, el documento establece:

Vanessa Bauche denunció al actor en 2020, justo cuando estaban grabando una serie para Netflix / Especial

“Pagar por concepto de reparación del daño en ejecución de sentencia por vía incidental, condenándose al sentenciado al pago de la cantidad de $7,800 (siete mil ochocientos pesos), a favor de la víctima”.

Aunque la nueva sentencia elimina cualquier posibilidad de prisión, Pascacio López aseguró que también impugnará esta resolución debido a que sostiene que nunca existió delito alguno.

El actor se salvó de pasar un año en prisión por las denuncias en su contra por parte de la actriz / Redes Sociales

Así comenzó el conflicto entre Vanessa y Pascacio

El enfrentamiento legal inició en 2020 durante las grabaciones de la serie Guerra de vecinos, producción de Netflix en la que ambos actores trabajaban juntos. Vanessa Bauche denunció públicamente a Pascacio López por presuntos delitos relacionados con Violencia Contra la Dignidad de las Personas y Abuso Sexual.

La actriz de Amores perros aseguró que el actor la agredió verbalmente en el set y además la besó durante una escena que, según explicó, no estaba contemplada dentro del guion original.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco y originalmente derivó en una sentencia de un año de prisión contra López, resolución que posteriormente fue apelada y revocada.

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado por la nueva resolución de las autoridades / Especial

El delito de abuso sexual fue desechado

Pascacio López ha sostenido desde hace tiempo que el señalamiento por abuso sexual fue descartado desde las primeras etapas del proceso judicial y que únicamente permaneció el delito relacionado con “Contra la Dignidad de las Personas”.

En febrero pasado, el actor aseguró que la condena inicial de prisión se trató de un error por parte de la jueza encargada del caso. “La acusación que ella (Bauche) hace fue por yo decirle que nunca estudia, que no se aprende sus textos y así no se puede trabajar”, recordó con El Universal.

“En caso de que fuera delito, que no lo fue, no se castiga con prisión a menos que sea reincidente, que no es el caso. No existe ninguna sentencia anterior por lo mismo. La jueza cometió un error al dictar un año de prisión y sin ningún fundamento legal”, añadió en su momento.

Vanessa Bauche mantiene otros procesos legales

Aunque esta resolución representa un avance importante para la defensa de Pascacio López, el conflicto legal entre ambos todavía no termina completamente.

Vanessa Bauche mantiene otro proceso independiente en la Ciudad de México relacionado con daño moral en contra del abogado del actor. La actriz también ha sostenido públicamente que el caso provocó daños psicológicos y patrimoniales en su contra, mientras que Pascacio López insiste en que varias de esas resoluciones también fueron revocadas.