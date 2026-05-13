¿Participó EU en operativo en Chihuahua? Revelan presencia de agentes en la FGE

La polémica alrededor del operativo contra el narcotráfico realizado en la Sierra Tarahumara sigue creciendo luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmara la presencia irregular de personas presuntamente estadounidenses dentro de instalaciones estratégicas de la dependencia y durante el despliegue que terminó con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas.

La revelación provocó una nueva ola de cuestionamientos sobre la posible participación de agencias de Estados Unidos en operativos dentro de territorio mexicano, especialmente porque las autoridades estatales reconocieron que los extranjeros no portaban insignias oficiales y que su presencia jamás fue reportada ni autorizada formalmente dentro de la cadena de mando.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Wendy Chávez Villanueva informó que la dependencia revisó más de seis mil horas de grabaciones y registros digitales relacionados con el caso.

La Fiscalía de Chihuahua confirma la presencia irregular de personas presuntamente estadounidenses en trabajos de seguridad / Especial

Tras el análisis, las autoridades confirmaron que cuatro hombres vestidos de civil se integraron al convoy oficial que salió de la ciudad de Chihuahua el pasado 16 de abril rumbo al municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.

Captaron a uno de los extranjeros armado dentro de la Fiscalía

Uno de los puntos que más llamó la atención de las investigaciones fue la detección de uno de los presuntos extranjeros dentro de instalaciones restringidas de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga.

Las cámaras de vigilancia registraron el momento apenas horas antes de que iniciara el operativo antidrogas.

“Se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones... portando un arma larga en la mano derecha”, declaró Chávez Villanueva.

El accidente en la Sierra Tarahumara vino a destapar la presencia de agentes de EU / Especial

Aunque la fiscal aclaró que hasta el momento no existen pruebas de que el arma haya sido utilizada fuera del recinto o durante el operativo, la situación encendió alarmas debido a que los individuos no pertenecían oficialmente a corporaciones mexicanas identificadas dentro de la operación.

Nadie autorizó oficialmente su participación

La Fiscalía estatal también reveló una grave omisión dentro de la estructura de mando. De acuerdo con las investigaciones, ni el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ni otros funcionarios involucrados notificaron o solicitaron autorización formal para permitir que estos civiles extranjeros se integraran al convoy oficial.

Además, las indagatorias apuntan a un “patrón de convivencia e interacción en contextos informales” entre los extranjeros y mandos de la AEI, aunque hasta ahora no existen pruebas de que hayan ejercido funciones de mando o entrenamiento reservadas para autoridades mexicanas.

La Fiscalía revisó más de 6 mil horas de grabaciones y registros digitales relacionados con el caso / Redes Sociales

No saben si eran agentes de la DEA o el FBI

Otro de los aspectos que mantiene abierta la investigación es la identidad real de los extranjeros.

La Fiscalía informó que hasta el momento ni el Instituto Nacional de Migración (INM) ni la representación diplomática de Estados Unidos han respondido a las solicitudes oficiales enviadas para confirmar si los hombres pertenecían a agencias como la DEA o el FBI y si contaban con permisos legales para operar en territorio nacional.

La incertidumbre aumentó luego de que el operativo derivara posteriormente en un enfrentamiento donde murieron cuatro personas: dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses cuyas identidades aún no han sido plenamente esclarecidas.

La fiscal Wendy Chávez Villanueva dio detalles de las investigaciones de agentes de la CIA en México sin permiso / Especial

FGR ya investiga posible violación a protocolos de soberanía

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ya participa en las investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales de los funcionarios estatales que permitieron la incursión de extranjeros sin reportarlo oficialmente.

Las autoridades analizan si existió violación a protocolos relacionados con seguridad nacional y soberanía, especialmente por el ingreso de personas armadas a instalaciones oficiales mexicanas.