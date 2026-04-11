Piojo Herrera revela anécdota con Nidelson da Silva Melo, en su etapa con Toros Neza

Pocos equipos en México han sido tan coloridos, dinámicos, divertidos y a su vez peligrosos como los irrepetibles Toros Neza. El equipo del municipio mexiquense es recordado en el imaginario colectivo por las grandes figuras de buen pie que desfilaron por el mítico Estadio Neza 86, como el caso de Nidelson da Silva Melo, mejor conocido como 'Nenei'.

El brasileño no solo fue un mítico goleador que salió de las favelas cariocas, ya que en México no sólo temblaban los arqueros que lo tenían de frente, sino que también algunos bares de nuestro país. En el programa "Más Deporte, El Podcast", Miguel 'Piojo' Herrera, quien también formó parte del equipo de la Ciudad del Coyote Hambriento, comentó una gran anécdota con Nenei.

"Era un equipo con más guerreros que talentos. Pero talentosos tuvimos a Antonio Mohamed, Germán Arangio y Nidelson da Silva Melo, quien tenía condiciones innatas. Era fiestero; un día fuimos a la Feria de Texcoco y desapareció Nidelson, después lo encontramos tirado. Sin embargo, al día siguiente se presentó a entrenar como si nada, y entrenaba muy bien. Tenía mucha calidad", comentó el Piojo.

Miguel Herrera y Luis Hernández, con Toros y Necaxa | MEXSPORT

Toros Neza, gloria en barrio bravo

El equipo del municipio mexiquense es recordado por ser -por decir lo menos- estrafalario. Sin embargo, la magia de los Toros Neza no solo fue por el cabello pintado y las máscaras antes de comenzar el partido, sino también por esa forma de representar a un municipio igual de bravo que los 11 que saltasen en su momento a la cancha.

El graderío del recinto ubicado en Avenida General Lázaro Cárdenas, Rey Neza, se convirtió en una epítome de la identidad cultural de Nezahualcóyotl. El punto álgido en la historia del equipo mexiquense fue en la Final del Verano 1997, sin embargo, la historia no terminó como lo esperado.

Toros Neza | MEXSPORT

¿Cómo fue el paso de Nenei en Neza?

La aventura de Nenei en México no comenzó en Nezahualcóyotl, sino en otro municipio del Estado de México. El carioca llegó a nuestro país para vestir otro color rojo, mejor dicho escarlata, con los Diablos Rojos del Toluca, aunque nunca logró debutar con los choriceros hasta una segunda etapa.

Después de un paso por Costa Rica y un segundo aire en Toluca, el brasileño llegó a Zacatepec, equipo en el como un ídolo de barro, se llevó los corazones de todos. Después la historia lo llevó a un barrio igual de bravo que Río de Janeiro, en el que deleitó a todos con goles y, también, por su vida nocturna.