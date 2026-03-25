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Futbol

Portugal ya está en México para el duelo ante la Selección Mexicana

Rafael Trujillo 23:02 - 24 marzo 2026
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Sin Cristiano Ronaldo, los lusitanos llegaron a territorio azteca

Listos para medirse ante el Tri. El partido que reinaugurará el Estadio Azteca (ahora estadio Banorte) está cada vez más cerca y con la llegada de la Selección de Portugal a tierras aztecas, ya se puede respirar el ambiente mundialista.

El combinado lusitano arribó este martes 24 de marzo a Cancún en medio de un notable operativo de seguridad, como parte de su preparación para el partido amistoso que disputará ante México el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte.

A su llegada al aeropuerto, la delegación europea fue escoltada por personal de seguridad, lo que impidió cualquier tipo de interacción con la prensa y los aficionados que se dieron cita para recibir al equipo. Posteriormente, el conjunto luso se trasladó directamente a su hotel en la Riviera Maya, donde establecerá su base de concentración con el objetivo de aclimatarse antes de viajar a la capital del país.

Selección de Portugal, 2026 | AFP

Portugal se concentra en la Riviera Maya

El cuerpo técnico encabezado por Roberto Martínez definió una convocatoria con varios de sus elementos habituales. En la lista destacan nombres como Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes y João Cancelo.

Durante su estancia en el Caribe mexicano, el equipo europeo llevará a cabo sesiones de entrenamiento hasta el viernes, enfocándose en la adaptación a las condiciones climáticas antes de trasladarse a la altura de la Ciudad de México.

Cabe destacar que, esta no será la única ocasión que Portugal esté en la Riviera Maya pues, el equipo lusitano seleccionó el hotel Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya, México, como su base de entrenamiento para el Mundial 2026, por lo que esta visita ayudará como un previo a lo que vivirán los jugadores en verano.

Roberto Martínez en partido I @X

El amistoso ante México marcará el cierre de la preparación en territorio nacional

De acuerdo con la planificación, la selección portuguesa viajará el viernes hacia la Ciudad de México, donde concluirá su preparación de cara al encuentro. Para el sábado, el equipo tiene programado realizar el reconocimiento de la cancha del estadio como último paso previo al compromiso frente al combinado nacional.

tras el partido ante México, el equipo portugués apunta a trasladarse a Estados Unidos donde se enfrentará a la selección local el próximo 31 de marzo en Mercedes-Benz Stadium de Atlanta como su último juego de la Fecha FIFA de marzo.p

Hungría evitó la clasificación de Portugal | AP
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