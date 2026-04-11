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Futbol

Premier League: ¿Dónde y cuándo ver el partido entre Chelsea vs Manchester City?

Haaland saluda al público l AP
Jorge Armando Hernández 15:50 - 11 abril 2026
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En RÉCORD te contamos donde ver y disfrutar el partido de la Premier League entre Blues y Citizens

Manchester City se encuentra ante una gran oportunidad de acercarse al liderato general de la competencia, solo está a nueve puntos del Arsenal y ahora puede aprovechar el mal momento de Gunners para vencer al Chelsea y sacar un buen resultado en la fecha 31 de la Premier League.

Haaland en un partido con el City l AP

Los Citizens al igual que Blues están clasificados a las Semifinales de la FA Cup, pero ahora es momento de enfocarse en la liga, donde los dirigidos por Pep Guardiola necesitan ganar para aprovechar la derrota del líder la competencia y buscar sumar de a tres.

Chelsea se encuentra actualmente en la posición en la sexta posición con 48 puntos en total; sin embargo tiene enfrente a un equipo citadino que tiene una motivación mucho más grande, sobretodo aprovechando que la Premier está por concluir.

El conjunto azul actualmente vive momentos financieros delicados a nivel directivo, de hecho, una de sus cartas sería vender a Enzo Fernández en el caso de que el equipo no pueda avanzar en UEFA Champions League, torneo que es de vita importancia.

En caso de que llegase a faltar el ingreso económico por participar en el torneo europeo, la directiva tendría que hacer movimientos en su plantilla para lograr equilibrar los gastos.

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Horario y Canal
Omar Marmoush anota gol l AP

  • Lugar: Stamford Bridge

  • Fecha: 11 de abril de 2026

  • Horario: 9:30 am tiempo de México

  • Canal: TNT Sports y HBO Max.

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