Qué es la falla de Cascadia y por qué preocupa un posible megaterremoto

La posibilidad de un megaterremoto en la costa noroeste de América del Norte volvió a encender las alertas entre científicos luego de nuevas investigaciones sobre la llamada falla de Cascadia, una enorme zona sísmica ubicada frente al océano Pacífico entre California, Oregón, Washington y Canadá.

Especialistas consideran que esta región es una de las más peligrosas del planeta debido a la presión acumulada entre placas tectónicas desde hace cientos de años. La falla mide más de 1,100 kilómetros y se forma en el punto donde la placa de Juan de Fuca se hunde lentamente debajo de la placa Norteamericana.

La falla de Cascadia es considerada una de las zonas sísmicas más peligrosas de América del Norte./ Pixabay

Aunque el movimiento ocurre de forma casi imperceptible, expertos advierten que toda esa energía podría liberarse en un solo evento sísmico capaz de alcanzar magnitudes superiores a 8 o incluso 9, generando destrucción masiva y tsunamis en comunidades costeras de Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué científicos están tan preocupados por Cascadia?

La preocupación no es nueva. Históricamente, la falla ya provocó un megaterremoto el 26 de enero de 1700, fenómeno que generó un tsunami que llegó hasta Japón. Desde entonces, investigadores monitorean constantemente la actividad tectónica de la región ante el riesgo de que vuelva a ocurrir otro evento similar.

Además del terremoto, el riesgo incluye olas gigantes, incendios, derrumbes, daños en carreteras y cortes masivos de electricidad. Los expertos también estudian cambios recientes detectados en partes de la placa tectónica, ya que podrían modificar el comportamiento de futuros sismos.

Especialistas advierten que un sismo en Cascadia podría generar tsunamis y daños masivos en la costa del Pacífico./ Pixabay

¿Se puede predecir un megaterremoto?

Actualmente no existe tecnología que permita saber exactamente cuándo ocurrirá un terremoto de gran magnitud. Sin embargo, investigadores consideran que la probabilidad de un evento importante en las próximas décadas sigue siendo alta.

Por ello, autoridades y científicos insisten en reforzar protocolos de evacuación, sistemas de alerta y planes de emergencia para reducir el impacto que podría tener un fenómeno de este tipo en millones de personas que viven cerca de la costa del Pacífico norteamericano.