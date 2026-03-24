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Lucha

¡Rumbo a WrestleMania, wey! El Grande Americano lanza reto al original por un máscara vs máscara

Los Americanos en la entrevista en medio de los segmentos | Captura: WWE
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:23 - 23 marzo 2026
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Una de las entrevistas en Monday Night Raw acerca la posibilidad del enfrentamiento por la tapa en Mania

La edición del 23 de marzo para Monday Night Raw tuvo varias luchas, entre ellas la de Penta defendiendo exitosamente ante Dominik Mysterio su campeonato internacional.

Sin embargo, otro de los momentos más relevantes de la noche se dio cuando se lanzó un reto que probablemente le de otro rumbo a WrestleMania, pues se podría tener una lucha máscara vs máscara en el evento de eventos el fin de semana del 18 y 19 de abril.

Penta estrenó chamarra en su tercera defensa titular | Captura: WWE

Por el trono americano

El Grande Americano, reciente ganador de Rey de Reyes, ha retado abiertamente al Original Grande Americano, pues en su celebración con la espada del evento de AAA, este último atacó al primero, causando su molestia y la de sus secuaces Bravo y Rayo.

Fue entonces en la entrevista que mencionó que tiene ganas de volver a enfrentarse al "Chaparro Americano", pero esta vez para quitarle la máscara y regresarla con "toda su gente de México" a dónde resalta que pertenece.

Esto también se agrega al reciente y muy corto historial entre ambos, pues la única mucha que han tenido la ganó el actual Grande Americano, pero con ayuda de sus amigos Americanos, quienes distrajeron al Original cuando buscaba quedarse con el resultado a su favor. Por ahora, solo hay que esperar más detalles y así saber si esta lucha se va a llevar a cabo en el evento más grande del año para el Wrestling.

Por su parte, El Original Grande Americano también dejó en claro que buscará terminar con este asunto y ser él quien quedé como el único portador del nombre y la máscara.

El Original Grande Americano hablando con Byron Saxton | Captura: WWE

Se confirmaron más combates para WM 42

Las principales críticas sobre WWE se habían basado en la falta de luchas individuales, pues en la cartelera solamente aparecían las que tendrán un título de por medio con los ganadores de Royal Rumble y Elimination Chamber buscando ganar sus luchas respectivamente.

Esta noche en Raw se han confirmado al menos un par más de luchas para el magno evento, pues tras otro ataque de Oba Femi sobre Brock Lesnar se reiteró que ambos se verán las caras en Las Vegas, mientras que Becky Lynch también tendrá su cláusula de revancha por el campeonato internacional femenino que ostenta AJ Lee, quién regresará a  WrestleMania 11 años después.

Lynch y Lee tendrán su segundo mano a mano en WrestleMania | wwe.com
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