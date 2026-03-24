Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Rumores falsos! Cruz Azul apoya al Tri y cederá jugadores durante Liguilla previo al Mundial
Los jugadores de Cruz Azul que sean convocados a la Selección Mexicana podrán estar con el Tri en Liguilla. En La Máquina hay luz verde para que futbolistas como Erik Lira y Carlos Rodríguez atiendan el llamado nacional.
En medio de versiones que señalaban lo contrario, se llegó a especular que el presidente celeste, Víctor Velázquez, habría pedido no ceder jugadores para no afectar al equipo en la fase final del torneo.
Sin embargo, la postura del club es completamente distinta. En Cruz Azul no existe ninguna intención de bloquear convocatorias, sino todo lo contrario: hay disposición total de colaborar con la Selección Mexicana.
El entorno cementero entiende la relevancia del proceso que lidera Javier Aguirre, especialmente en un ciclo mundialista donde cada convocatoria resulta clave para consolidar el equipo.
Por ello, aunque la Liguilla representa el momento más importante del semestre a nivel de clubes, la directiva ha optado por priorizar el apoyo institucional al Tri.
En cuanto a los nombres que apuntan a ser considerados, destacan Lira y Charly Rodríguez, quienes han sido constantes en los recientes llamados durante la última Fecha FIFA.
Cruz Azul no pondrá obstáculos en el camino de sus seleccionados. La Máquina se alinea con el objetivo de fortalecer al Tri rumbo a la Copa del Mundo.
Tanto Charly Rodríguez y Erik Lira, están concentrados en el CAR, previo a los partidos ante Portugal y Bélgica.
Te puede interesar