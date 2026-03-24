¿Saskia Niño de Rivera usó IA en las fotos de Beto? Esto dice la teoría en redes

La activista Saskia Niño de Rivera se encuentra en medio de una nueva polémica luego de que usuarios en redes sociales cuestionaran la autenticidad de unas fotografías que compartió junto a “Beto”, un interno que previamente generó controversia por sus declaraciones sobre presuntos rituales relacionados con Carmen Salinas.

Usuarios en redes cuestionan la autenticidad de las fotos y señalan posible uso de inteligencia artificial. / IG @saskianino

¿Por qué acusan a Saskia Niño de Rivera de usar inteligencia artificial?

La controversia surgió después de que la activista publicara imágenes tomadas dentro de un centro penitenciario, como parte de una colecta organizada para entregar apoyo al interno con artículos básicos como ropa, calzado y productos de higiene.

Sin embargo, lejos de generar confianza, las fotografías provocaron escepticismo. Usuarios señalaron supuestas inconsistencias visuales como iluminación poco natural, contornos difusos y expresiones faciales que consideraron “extrañas”, lo que desató teorías sobre un posible uso de inteligencia artificial en su creación o edición.

Hasta ahora, Saskia Niño de Rivera no ha aclarado públicamente las acusaciones sobre las fotografías. / IG @saskianino

Además, internautas cuestionaron la ausencia de elementos comunes dentro de un penal, como personal de seguridad u otros internos, así como la falta de material adicional —como videos— que respaldara el encuentro.

Hasta el momento, Saskia Niño de Rivera no ha emitido una postura pública para aclarar los señalamientos.

El origen del caso: declaraciones que desataron polémica

“Beto” se volvió viral tras una entrevista en la que aseguró haber sido testigo de presuntos rituales dentro del penal y vinculó a figuras públicas, incluyendo a Carmen Salinas, en acusaciones que no han sido comprobadas ni confirmadas por autoridades.

Las imágenes fueron difundidas tras una colecta para apoyar al interno con artículos básicos. / IG @saskianino

Estas declaraciones generaron preocupación sobre su seguridad, ya que algunos consideraron que su vida podría estar en riesgo tras hacer públicas dichas afirmaciones.

¿Qué se sabe sobre el paradero de “Beto”?

Previo a la publicación de las imágenes, ya circulaban rumores en redes sociales sobre el estado de salud e incluso la posible muerte del interno.

La activista había señalado anteriormente que “Beto” seguía con vida.