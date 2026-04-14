SAT 2026: Así puedes corregir tu declaración anual

Cada año, durante el periodo de declaraciones, miles de trabajadores y profesionistas enfrentan dudas sobre cómo corregir errores en su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), especialmente cuando se trata de recuperar un saldo a favor o evitar que su devolución sea rechazada por inconsistencias en la información.

De acuerdo con la autoridad fiscal, cuando existen errores en los datos presentados, los contribuyentes tienen la posibilidad de modificar su declaración a través de una complementaria, mecanismo oficial que permite corregir información y, en su caso, acceder a la devolución correspondiente.

“Cuando exista inconsistencia en los datos presentados en la declaración, puedes modificarla y generar una declaración complementaria. Así corriges la información y puedes recuperar el saldo a favor”, expone el SAT.

Los contribuyentes tratan más de recuperar un saldo a favor o evitar que su devolución sea rechazada / FREEPIK

El SAT detalla que este proceso se realiza directamente en su portal oficial sat.gob.mx, donde el usuario debe ingresar a la sección “Presenta tu declaración anual”, seleccionar la opción de declaración complementaria y elegir el motivo del cambio. “Debes ingresar a la sección ‘Presenta tu declaración anual’ en sat.gob.mx, seleccionar la opción de declaración complementaria y elegir el motivo del cambio”. Además, el organismo señala que el saldo a favor “puede reembolsarse si se validan los datos actualizados”.

Errores más comunes y cómo evitarlos

Uno de los principales motivos por los que el SAT rechaza devoluciones está relacionado con inconsistencias en los datos proporcionados por el contribuyente. Según información oficial, “La devolución puede rechazarse cuando hay errores en los datos bancarios, omisión de ingresos o deducciones improcedentes”.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación es revisar cuidadosamente la información ingresada antes de volver a solicitar la devolución. “verificar errores y proporcionar la información correcta para volver a solicitar la devolución”, señala la autoridad fiscal, enfatizando la importancia de corregir cualquier dato incorrecto.

El SAT detalla que este proceso se realiza directamente en su portal oficial sat.gob.mx / FREEPIK

Para realizar una declaración complementaria, el contribuyente debe identificar el origen del error, ya sea por ingresos omitidos, deducciones indebidas o fallas en los datos bancarios, y posteriormente ingresar nuevamente al sistema para actualizar la información. El SAT también indica que es necesario seleccionar el motivo de la corrección y adjuntar la documentación correspondiente para respaldar los cambios.

Proceso y tiempos de devolución

Una vez enviada la declaración corregida, el SAT realiza un proceso de revisión que puede tardar entre diez y cuarenta días hábiles. “puede tardar entre diez y cuarenta días hábiles”. Durante este periodo, los contribuyentes pueden consultar el estatus de su trámite a través del apartado “Seguimiento de Devoluciones”, disponible en la plataforma oficial.

En caso de recibir una negativa, el organismo fiscal reitera que los motivos más frecuentes incluyen errores en la CLABE interbancaria, omisión de ingresos o gastos no justificables, por lo que es fundamental corregir estos puntos antes de volver a solicitar el reembolso. “proporcionar la información correcta para volver a solicitar la devolución”.

Para realizar una declaración complementaria, el contribuyente debe identificar los orígenes de sus errores / FREEPIK

Además, el SAT pone a disposición herramientas de apoyo como el chat en línea y el servicio MarcaSAT, los cuales permiten resolver dudas y recibir orientación personalizada sobre el proceso de declaración complementaria y devolución.

Con estas medidas, la autoridad busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir los errores que puedan afectar a los contribuyentes durante uno de los trámites más importantes del año.