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Se registra incendio en inmediaciones del Mercado de Sonora en CDMX hoy 21 de abril

Un incendio se registró este 21 de abril en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:44 - 21 abril 2026
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Un incendio se registra este 21 de abril en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México.

La noche de este martes 21 de abril, se reportó un incendio en las calles de Cabaña y Adolfo Gurrion a un costado del Mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de emergencia, el fuego afectó principalmente a puestos semifijos instalados en la vía pública, lo que provocó la movilización inmediata del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y personal de Protección Civil.

El incendio se extendió rápidamente entre estructuras metálicas y locales semifijos, lo que generó una intensa columna de humo visible en distintos puntos de la alcaldía Venustiano Carranza.

Bomberos capitalinos acudieron al sitio para realizar labores de control y enfriamiento, mientras se cerraron vialidades cercanas para permitir el trabajo de las unidades de emergencia.

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