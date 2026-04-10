Serie A: ¿Cuándo y dónde ver AC Milan de Santi Giménez vs Udinese?

El AC Milan se enfrentará al Udinese en un emocionante duelo correspondiente a la Jornada 32 de la Serie A, en el estadio San Siro. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Matteo Marchetti, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo del campeonato italiano.

Santiago Giménez, jugador del AC Milan, en su regreso a la Serie A ante Torino | AFP

El AC Milan ocupa actualmente la tercera posición de la Serie A con 63 puntos tras 31 jornadas disputadas, manteniendo un sólido balance ofensivo-defensivo con 47 goles a favor y solo 24 en contra. Los rossoneri se mantienen en la lucha por los puestos de Champions League, aunque con cierta distancia respecto a los líderes del campeonato. Por su parte, el Udinese se encuentra en la undécima posición con 40 puntos en el mismo número de partidos, habiendo anotado 35 goles y recibido 42. Los friulanos se encuentran en una zona tranquila de la tabla, alejados tanto de la zona europea como del descenso, buscando terminar la temporada en la mejor posición posible.

Celebración del AC Milan tras ganar el Derby en la Serie A I AP

El AC Milan llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco compromisos, acumulando tres victorias y dos derrotas. Los rossoneri cayeron en su último partido ante el Napoli (1-0), pero previamente habían conseguido una victoria frente al Torino (3-2). También sufrieron una derrota ante la Lazio (1-0), aunque lograron imponerse al Inter (1-0) y al Cremonese (0-2). Por su parte, el Udinese muestra un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. En su partido más reciente igualaron sin goles ante el Como (0-0), tras haber vencido al Genoa (0-2). Sufrieron una derrota contra la Juventus (0-1), empataron con el Atalanta (2-2) y golearon a la Fiorentina (3-0).

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al AC Milan, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. En su encuentro más reciente, disputado el 20 de septiembre de 2025 por la Serie A, los rossoneri se impusieron por un contundente 0-3 en campo del Udinese. Anteriormente, el 11 de abril de 2025, el Milan también goleó a domicilio por 0-4. El 19 de octubre de 2024, los milanistas vencieron por la mínima (1-0) en San Siro, mientras que el 20 de enero de 2024 se impusieron por 2-3 en Udine. La única victoria del Udinese en este periodo se produjo el 4 de noviembre de 2023, cuando sorprendieron al Milan en San Siro con un 0-1, demostrando que pueden ser un rival complicado a pesar del dominio general de los rossoneri.

Christopher Nkunku durante el partido entre AC Milan y Lazio | AP

¿Cuándo y dónde ver el AC Milan vs Udinese?

FECHA: Sábado 11 de abril

HORA: 10:00 (hora centro de México)

LUGAR: San Siro, Milán, Italia

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +