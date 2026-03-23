¿Son las Chivas el mejor equipo del 2026?

La Liga MX empieza a entrar en su etapa culminante de cara la Liguilla y en estos momentos uno de los equipos que se enfilan como serio candidato al título es el CD Guadalajara, equipo a destacado a lo largo de 12 jornadas, únicamente cayendo en dos ocasiones, y siendo líder absoluto.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito suma 30 unidades con marca de 10 victorias, dos derrotas y cero empates y una diferencia de goles de 14 con Armando ‘Hormiga’ González como su principal figura colaborando 10 anotaciones, el máximo romperredes de a actualidad en Mexico.

Jugadores de Chivas felicitan a 'Tala' Rangel en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuáles son los otros que compiten?

Sin embargo, también aparece otro equipo como el Cruz Azul, quienes solo aparecen por detrás con tres puntos menos, marcando un registro de 8 triunfos, tres empates y una derrota. En el caso de La Máquina se encuentra en doble competición con la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los dirigidos por Larcamón avanzaron a los Cuartos de Fnal de la Concachampions. La Máquina se impuso 4-3 en el marcador global ante Rayados de Monterrey con empate a un tanto en la Vuelta jugado en el Estadio Cuauhtémoc. Y ahora su siguiente rival será LAFC.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Toluca por su parte, aparece en el tercer sitio con 26 unidades con una marca de 7 victorias y 5 empates, y hasta ahora es el único equipo que luce invicto, al igual que La Máquina se encuentra disputando la Copa de Campeones de la Concacaf en la que se han instalado en los ‘Cuartos’.

Los dirigidos por Antonio Mohamed clasificó tras vencer 6-3 en el marcador global a San Diego FC luego de dominar dominar por completo el partido de Vuelta y después de una complicada serie de ida, los diablos se enfrentarán al LA Galaxy en busca de conseguir su pase a las semifinales.

Jugadores de Toluca previo a un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿El mejor momento de Chivas?

En este Clausura 2026, Chivas rompió otra marca la de alcanzar los 10 triunfos en un torneo corto con mayor rápidez (12 jornadas). Cabe mencionar que, el Guadalajara solo había logrado alcanzar esta cifra de victorias en cinco ocasiones en su historia y ahora busca romper su propia marca de puntos.