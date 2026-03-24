Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia

Poco a poco el nombre y las siglas han dejado de existir, esperando su nueva identidad / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:53 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La compañía prepara un rebranding histórico que no afectará a los usuarios, pero sí cambiará una de las marcas más icónicas del gaming

Sony Interactive Entertainment está lista para hacer uno de los movimientos más llamativos en la historia reciente de PlayStation: desaparecer la marca PlayStation Network (PSN) tras casi dos décadas de existencia.

De acuerdo con información interna, la compañía planea retirar el nombre y sus siglas a partir de septiembre, en lo que describe como un cambio "puramente visual", enfocado en reflejar mejor la evolución de sus servicios digitales.

"Todas las funciones actualmente asociadas con PSN, incluidas las funciones principales de la red, amigos, multijugador y trofeos, permanecerán sin cambios y disponibles para los jugadores", aseguró Sony Interactive Entertainment.
PlayStation Network (PSN) cambiará de nombre para septiembre / Redes Sociales

Un cambio de nombre… pero no de experiencia

Aunque el anuncio ha generado sorpresa entre la comunidad gamer, Sony dejó claro que este ajuste no afectará la experiencia de los usuarios.

El ecosistema seguirá funcionando exactamente igual:

  • Multijugador online

  • Lista de amigos

  • Trofeos

  • Servicios digitales

Todo continuará operando sin modificaciones técnicas.

Hasta el momento no se ha dicho el nuevo nombre para la parte en línea de PlayStation / Redes Sociales

Eso sí, el cambio impactará en todas las plataformas de la compañía con el objetivo de "reflejar adecuadamente la amplitud de sus servicios digitales en constante evolución".

Sony ya comenzó a borrar el rastro del PSN

Aunque la transición oficial será en septiembre, algunos cambios ya son visibles. En consolas como PS5, la marca PSN ha comenzado a desaparecer, siendo reemplazada simplemente por PlayStation en distintas secciones del sistema, incluyendo opciones como el inicio de sesión.

Este movimiento confirma que el rebranding ya está en marcha, aunque Sony mantiene en secreto el nuevo nombre definitivo.

Sony dejó claro que este ajuste no afectará la experiencia de los usuarios / Redes Sociales

El legado del PlayStation Network

PlayStation Network nació el 11 de noviembre de 2006, junto con el lanzamiento del PlayStation 3, y con el tiempo se convirtió en el corazón del ecosistema digital de Sony.

Hoy, PSN cuenta con:

  • 132 millones de usuarios activos mensuales

  • Integración con PS5 (92.2 millones de unidades vendidas)

  • Más de 115 millones de PS4 comercializadas

Además, su alcance ya no se limita a consolas, pues también está presente en móviles, televisores y servicios de streaming.

La marca PSN ha comenzado a desaparecer, siendo reemplazada simplemente por PlayStation / Redes Sociales

¿Por qué Sony quiere cambiar PSN?

El rebranding llega en un momento clave para la compañía, que busca consolidar su estrategia multiplataforma y expandir sus franquicias más allá de las consolas.

Sin embargo, la falta de claridad sobre el nuevo nombre ha generado dudas entre los fans, especialmente porque se trata de una de las marcas más reconocidas en la industria.

El movimiento recuerda a otros cambios polémicos, como el de Twitter a X, que provocó resistencia entre usuarios acostumbrados a la identidad original.

¿Qué pasará después?

Sony confirmó que los usuarios serán notificados antes de que el cambio se haga oficial, el cual coincidirá con actualizaciones técnicas previstas hacia 2026.

Por ahora, la gran incógnita sigue siendo una: ¿cómo se llamará la nueva era de PlayStation?

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tecnología
Últimos videos
Lo Último
09:41 ¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
09:29 Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
09:11 Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
08:55 Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
08:53 Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
08:39 Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
08:37 Antoine Griezmann se despide emotivamente del Atlético de Madrid: "Seguiré siendo rojo y blanco"
08:30 “México será candidato en el Mundial”: DT de Portugal lanza mensaje y elogia a la Selección Mexicana
08:10 Clima en México HOY 24 de marzo: lluvias fuertes, calor extremo y nuevo frente frío en camino
08:08 ¿Primeros puntos para Checo Pérez? En Cadillac se motivan de cara al Gran Premio de Japón 2026
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Futbol
24/03/2026
¡Campeones! Hijos de Coco Carrasquilla y Efraín Juárez levantan el título con Pumas Sub-10
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Contra
24/03/2026
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Quién fue el empresario y líder de Grupo Crónica?
Jugadoras de Rayadas de Monterrey previo a un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Futbol
24/03/2026
Monterrey rompe su propio récord en el Clausura 2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Futbol
24/03/2026
Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Contra
24/03/2026
Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia
Tigres recibe a América en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Futbol
24/03/2026
Tigres vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?