Sony eliminará PlayStation Network (PSN) tras de dos décadas de existencia

Sony Interactive Entertainment está lista para hacer uno de los movimientos más llamativos en la historia reciente de PlayStation: desaparecer la marca PlayStation Network (PSN) tras casi dos décadas de existencia.

De acuerdo con información interna, la compañía planea retirar el nombre y sus siglas a partir de septiembre, en lo que describe como un cambio "puramente visual", enfocado en reflejar mejor la evolución de sus servicios digitales.

"Todas las funciones actualmente asociadas con PSN, incluidas las funciones principales de la red, amigos, multijugador y trofeos, permanecerán sin cambios y disponibles para los jugadores", aseguró Sony Interactive Entertainment.

PlayStation Network (PSN) cambiará de nombre para septiembre / Redes Sociales

Un cambio de nombre… pero no de experiencia

Aunque el anuncio ha generado sorpresa entre la comunidad gamer, Sony dejó claro que este ajuste no afectará la experiencia de los usuarios.

El ecosistema seguirá funcionando exactamente igual:

Multijugador online

Lista de amigos

Trofeos

Servicios digitales

Todo continuará operando sin modificaciones técnicas.

Hasta el momento no se ha dicho el nuevo nombre para la parte en línea de PlayStation / Redes Sociales

Eso sí, el cambio impactará en todas las plataformas de la compañía con el objetivo de "reflejar adecuadamente la amplitud de sus servicios digitales en constante evolución".

Sony ya comenzó a borrar el rastro del PSN

Aunque la transición oficial será en septiembre, algunos cambios ya son visibles. En consolas como PS5, la marca PSN ha comenzado a desaparecer, siendo reemplazada simplemente por PlayStation en distintas secciones del sistema, incluyendo opciones como el inicio de sesión.

Este movimiento confirma que el rebranding ya está en marcha, aunque Sony mantiene en secreto el nuevo nombre definitivo.

Sony dejó claro que este ajuste no afectará la experiencia de los usuarios / Redes Sociales

El legado del PlayStation Network

PlayStation Network nació el 11 de noviembre de 2006, junto con el lanzamiento del PlayStation 3, y con el tiempo se convirtió en el corazón del ecosistema digital de Sony.

Hoy, PSN cuenta con:

132 millones de usuarios activos mensuales

Integración con PS5 (92.2 millones de unidades vendidas)

Más de 115 millones de PS4 comercializadas

Además, su alcance ya no se limita a consolas, pues también está presente en móviles, televisores y servicios de streaming.

La marca PSN ha comenzado a desaparecer, siendo reemplazada simplemente por PlayStation / Redes Sociales

¿Por qué Sony quiere cambiar PSN?

El rebranding llega en un momento clave para la compañía, que busca consolidar su estrategia multiplataforma y expandir sus franquicias más allá de las consolas.

Sin embargo, la falta de claridad sobre el nuevo nombre ha generado dudas entre los fans, especialmente porque se trata de una de las marcas más reconocidas en la industria.

El movimiento recuerda a otros cambios polémicos, como el de Twitter a X, que provocó resistencia entre usuarios acostumbrados a la identidad original.

¿Qué pasará después?

Sony confirmó que los usuarios serán notificados antes de que el cambio se haga oficial, el cual coincidirá con actualizaciones técnicas previstas hacia 2026.