Futbol Internacional

Sporting Lisboa vs Bodoe/Glimt: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League?

15:54 - 16 marzo 2026
El Sporting CP recibe al Bodoe/Glimt en el Estadio Jose Alvalade buscando remontar el 3:0 adverso del partido de ida en los octavos de final de la Champions League.

El Sporting CP se enfrentará al Bodoe/Glimt en el Estadio Jose Alvalade en un crucial partido de la Champions League. El encuentro está programado para el 17 de marzo de 2026 a las 11:45 horas. Este duelo corresponde a la temporada 2025/2026 de la máxima competición europea de clubes. El árbitro designado para dirigir este importante compromiso será Sandro Schaerer.

El Sporting CP ocupa actualmente la séptima posición en la Champions League con 16 puntos tras disputar 8 partidos, habiendo anotado 17 goles y concedido 11. Por su parte, el Bodoe/Glimt se encuentra en el puesto 23 con 9 puntos en los mismos 8 encuentros disputados, con 14 goles a favor y 15 en contra. La diferencia de 7 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto portugués en la tabla, aunque el resultado de la ida complica sus aspiraciones de avanzar en la competición.

En el único enfrentamiento previo entre ambos equipos, el Bodoe/Glimt sorprendió al Sporting CP con una contundente victoria por 3:0 en el partido de ida disputado el 11 de marzo de 2026 por la Champions League. Este resultado obliga al conjunto portugués a buscar una remontada histórica en su estadio para poder avanzar a la siguiente fase de la competición.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER SPORTING LISBOA VS BODOE/GLIMT?

  • Fecha: martes 16 de marzo

  • Hora: 11:45 horas del centro de México

  • Lugar: Estadio Jose Alvalade, Lisboa

  • Dónde ver: HBO MAX

