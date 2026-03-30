¡Superheroína! Marta Alemany ataja penalti en el último minuto de la victoria de Querétaro ante Juárez

Las grandes historias se forjan desde los cimientos, en lugares perdidos, casi olvidados. Marta Alemany, arquera de Querétaro, se convirtió en la superheroína de las Gallas en su primera victoria del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, ante las Bravas de Juárez.

En el último suspiro del partido, Ximena Márquez Ruíz marcó un penalti para las fronterizas, todo después de una mano en el área por parte de Angela Flores. La central mexicana evitó un disparo por parte de Grace Asantewaa, pero no pudo bajar los brazos y cometió la pena máxima.

Fue la misma africana quien tomó el balón y lo puso en el manchón del área grande y, con una mirada que parecía tranquila, se apuntaló para rematar. Alemany no quitó nunca los ojos del balón y adivinó la dirección del mismo, para atajar y conmoverse hasta las lágrimas en La Corregidora.

Marta Alemany, arquera de Querétaro, tras atajar penalti a Bravas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo Marta Alemany tras la victoria de Querétaro?

Después del partido, la arquera ofreció una entrevista a FOX Deportes y, visiblemente conmovida, comenzó. "Esto es trabajo de todas nosotras. Esta semana trabajamos muy bien y estamos muy felices".

La entrevista tuvo un momento emotivo, pues la portera ibérica no pudo contener las lágrimas, todo por el esfuerzo que fue el partido. Marta Alemany cumplirá 29 años el día de mañana, por lo que la victoria y el momento hicieron aún más significativo su acción.

Marta Alemany, arquera de Querétaro, tras atajar penalti a Bravas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Querétaro logra su primera victoria en el Clausura 2026

El primer tiempo tuvo poca actividad en las dos áreas de La Corregidora, sin embargo, la segunda mitad fue un ir y venir constante. Las primeras que hicieron daño fueron las Gallas, quienes abrieron el marcador con un tanto de Grace Chanda al 62', tras una desatención en la zaga fronteriza.

Las Bravas respondieron 11 minutos después, en un tiro de esquina. Bianca Mora de la Torre remató en el área chica, casi en la ubicación de Alemany; sin embargo, las Gallas respondieron de manera inmediata gracias a un tanto de Victoria Ceceña. El final es el que todos conocemos, con la arquera Marta como la gran figura.