Tarjeta Dorada del Bienestar: quiénes pueden tenerla y qué beneficios ofrece en 2026

En medio de la expansión de programas sociales en México, la llamada Tarjeta Dorada del Bienestar ha generado interés por los beneficios que promete a adultos mayores, especialmente por sus descuentos en servicios y trámites.

Este programa busca apoyar la economía de personas mayores de 60 años.

¿Qué es la Tarjeta Dorada del Bienestar?

La Tarjeta Dorada es una credencial enfocada en personas adultas mayores que busca complementar otros apoyos sociales como la pensión del Bienestar o la tarjeta del INAPAM.

Se trata de un programa estatal diseñado para mejorar la calidad de vida de este sector mediante beneficios directos que reduzcan sus gastos cotidianos.

Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un apoyo nacional, sino de una iniciativa que actualmente se implementa en el estado de Guerrero.

Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

Entre los principales beneficios de esta tarjeta destacan descuentos y apoyos en distintos rubros clave para la vida diaria de los adultos mayores.

De acuerdo con información oficial, los beneficiarios pueden acceder a: Descuentos de hasta el 50% en servicios y trámites

Tarifas preferenciales en transporte público

Rebajas en pago de predial, agua y licencias

Descuentos en medicamentos y servicios de salud

Acceso gratuito o con costo reducido a actividades culturales

Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero

Estos beneficios están pensados para aliviar la carga económica y promover una vida más digna para las personas mayores de 60 años.

¿Quiénes pueden tramitarla?

La Tarjeta Dorada está dirigida a personas que cumplan con ciertos requisitos básicos: Tener 60 años o más

Residir en el estado donde se implementa el programa

Presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio El trámite es gratuito y se realiza en módulos habilitados por autoridades estatales.