"Te extrañamos en México, vuelve": Adrián Marcelo protagoniza sorpresivo encuentro con Matías Almeyda

Uno de los personajes más polémicos en internet para México ha protagonizado uno de los momentos más inesperados en redes sociales este fin de semana, pues Adrián Marcelo 'se encontró' con el exentrenador de Chivas, Matías Almeyda.

El momento tuvo inmiscuidas a dos de sus hijas, quienes notificaron al exconductor de Multimedios de la presencia de su padre a través de una videollamada en pleno país andaluz, pues el programa Radar se estaba grabando en España.

Adrián Marcelo dijo que sí pelearía contra Poncho de Nigris | YouTube

"Vuelve, eres un pilar"

El segmento más relevante en el canal de Adrián Marcelo es Radar, el cual sube a su canal de YouTube con bastante frecuencia. En una de las ediciones más recientes, el conductor se acercó a un par de hermanas, quienes platicaron con él acerca de su estilo de vida, pues debido al trabajo de su padre han tenido que mudarse en los más recientes años.

Fue entonces que las dos chicas le mencionaron a Adrián que su papá quería hablar con él a través de una videollamada, misma que ya habían realizado sin que él se diera cuenta, por lo que cuando voltearon el celular de una de ellas, lo que pudo ver el protagonista del programa Radar fue a Matías Almeyda, ex director técnico de Chivas, quien se mostró muy contento por dicho momento.

Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT

La sorpresa de Adrián Marcelo fue mayúscula: "¿Es Matías Almeyda tu papá?", dijo en repetidas ocasiones antes de pedirle a su camarógrafo que enfocara el momento. Tras la sorpresa, Adrián procedió a dedicarle unas palabras al ex 'Pastor' del Rebaño Sagrado.

Hermano, lo que hiciste en Sevilla, increíble, lástima, pero te extrañamos en México, vuelve, eres un pilar

El entrenador argentino no se reservó sus comentarios para el mexicano, mencionándole que es muy fan de sus programas, por lo cual trata de no perderse ninguno de ellos. El momento terminó con los dos protagonistas y las hijas de Almeyda riendo por lo sucedido.

Adrián Marcelo y las Chivas

Aunque no directamente, pero esta no es la primera vez en la que Adrián Marcelo tiene algo que ver con un 'viejo conocido' del Deportivo Guadalajara, pues en su tiempo dentro de Multimedios, estuvo por un lapso encargado de ser el narrador de los partidos como local del Rebaño Sagrado, algunos junto a Paco González, hoy narrador de la cadena TUDN.

Messi en el podcast de Nahuel Guzmán con Adrián Marcelo I IG:@adrianmarcelo10