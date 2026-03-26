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Futbol

Un detalle que vale más que un gol: aficionado de Chivas sorprende al ‘Cotorro’ González

&apos;Cotorro&apos; ha sido el mejor refuerzo de Chivas | Imago7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:56 - 26 marzo 2026
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En el futbol hay goles, victorias y momentos que simplemente no se compran

Bryan González, mejor conocido como el ‘Cotorro’, quien fue sorprendido por un aficionado de Chivas con un regalo excepcional tras un entrenamiento en Verde Valle.

No fue una camiseta ni una foto; fue algo mucho más personal.

El autor del detalle fue Diego Hernández, un aficionado del Rebaño de toda la vida, que ha convertido su pasión en arte. Su dinámica es sencilla, pero poderosa: elegir a los jugadores que admira y regalarles banderas con su imagen dibujada a mano, un proceso que puede tardar varios días dependiendo del nivel de detalle.

Un regalo de bienvenida a Verde Valle

La entrega se dio justo cuando el futbolista salía de las instalaciones, llevándose una sorpresa que, más allá de lo material, refleja el impacto que tiene en la afición. Porque habrá más.

El propio Diego ha confesado que ya ha hecho este tipo de regalos a otros jugadores como Alan Pulido, Fernando Beltrán o Alan Mozo, siempre con la misma intención: reconocer a quienes atraviesan un momento favorable y conectar con ellos de una forma distinta.

Chivas es el equipo que más ha aportado en la Regla de Menores | MexSport

‘Cachorro’ González: Un “refuerzo” que le ayudará a las Chivas

El que no llamaran a Bryan para la Selección Nacional es una de las tantas ausencias que se le cuestionan a Javier Aguirre, donde, siendo uno de los jugadores con más regates exitosos en toda la Liga MX, no fue llamado en la última lista de ‘Vasco’.

Aunque unos no llegan a ocupar los servicios del ‘Cotorro’, en Chivas lo agradecen. A sus filas se podrá incorporar uno de sus jugadores más destacados de la plantilla ante la ola de ausencias que presentará el rebaño por el Mundial. Por eso, regalos como el que le hizo Diego no son ninguna curiosidad. Es el mensaje de la afición aclamando por el jugador rojiblanco.  

Cotorro González l IMAGO7
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