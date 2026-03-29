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Futbol

Un histórico de la selección estadounidense estalla contra el equipo actual

Landon Donovan junto a Alexi Lalas l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 16:53 - 29 marzo 2026
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La derrota por goleada ante Bélgica representó un golpe profundo a la Selección de Estados Unidos. Una exfigura expresa su enojo al equipo

Estados Unidos fue borrado completamente del terreno de juego ante una poderosa Selección de Bélgica que no dudó en dejar claro que el equipo no está para juegos y busca arrasar en la Copa del Mundo 2026.

Alexi Lalas antes de la transmisión de la Final de Copa Oro l MEXSPORT

Bélgica expuso las carencias colectivas y defensivas del conjunto de las Barras y las Estrellas a pesar de que los norteamericanos empezaron ganando el encuentro tras una anotación de Weston McKennie, pero la escuadra de Los Diablos Rojos llevó al infierno al conjunto estadounidense poco después.

El resultado generó fuertes críticas hacia el equipo de Mauricio Pochettino, el Mundial está a nada de comenzar y el equipo rojo y blanco exhibe sus carencias futbolísticas. Una exleyenda del equipo nacional de Estados Unidos lanzó fuertes declaraciones en contra de la actual selección y su portero Matt Turner.

Exfutbolista explota contra el actual equipo

Una reacción que llamó la atención fue la de la exleyenda del combinado estadounidense, Alexi Lalas, el exdefensa central hizo una fuerte crítica a través de su podcast al seleccionado nacional de Estados Unidos y señaló a Turner como uno de los responsables, aunque no el más importante.

Alexi Lalas en un partido de leyendas México vs USA l MEXSPORT

Alexi Lalas mencionó en su podcast que la derrota ante el combinado belga no es del todo sorpresiva, quizá no se esperaba un resultado tan abultado, pero aseguró que no se puede dar el beneficio de la duda al equipo tras las fallas concretas en funcionamiento.

Alexi Lalas en la Copa Oro 2025 l AFP

Va a estar asociado (Matt Turner) con recibir cinco goles, y desafortunadamente no tienes el beneficio de la duda.

Próximo rival de Estados Unidos en amistoso FIFA
Estados Unidos tras la derrota ante Bélgica l AFP

La Selección de las Barras y las Estrellas tendrá un segundo partido amistoso frente a la Selección de Portugal, el 31 de marzo. Los lusitanos vienen de empatar contra México en el partido inaugural del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte.

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