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Futbol

¿Uno más a Europa? Sebastián Jurado, en el radar de un histórico club inglés

Sebastián Jurado es pretendido por equipo en Europa | MEXSPORT
Sebastián Jurado es pretendido por equipo en Europa | MEXSPORT
Rafael Trujillo 16:20 - 25 marzo 2026
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El portero mexicano podría dar el salto y llegar al futbol europeo

A sus 28 años, Sebastián Jurado puede dar un paso importante en su carrera y proyectarse como candidato número 1 para ser titular en la Copa del Mundo del 2030. Esto, tras aparecer en el radar de un equipo histórico de Inglaterra como lo es el Queens Park Rangers.

El conjunto londinense, que actualmente milita en la EFL Championship, ha seguido de cerca el desempeño del guardameta de Juárez. La directiva del equipo inglés se encuentra en proceso de evaluación de posibles fichajes de cara a la próxima temporada y considera al arquero mexicano como un perfil que podría encajar en sus planes deportivos.

Seguimiento desde meses atrás

De acuerdo con información cercana al entorno del club, el interés por Jurado no es reciente. Durante el mercado de invierno pasado, su nombre ya había sido colocado como una alternativa para el equipo inglés, aunque en ese momento no se concretaron avances en una posible negociación.

El monitoreo, sin embargo, se ha mantenido constante. El rendimiento mostrado por el guardameta en el futbol mexicano ha sido uno de los factores que sostienen el interés, por lo que su situación podría evolucionar en los próximos meses dependiendo de las decisiones deportivas del club.

Sebastián Jurado ha demostrado un buen nivel en Juárez | MEXSPORT

El perfil del arquero también coincide con la política deportiva del Queens Park Rangers, que apuesta por futbolistas jóvenes con experiencia. Con una plantilla que ronda los 25 años de promedio de edad, el club busca elementos que puedan aportar equilibrio tanto dentro del terreno de juego como en el vestidor.

La carrera de Jurado

A sus 28 años Jurado ya cuenta con una extensa carrera profesional. El portero debutó con los Tiburones Rojos de Veracruz a los 21 años y desde entonces se ha afianzado como un portero titular en primera división.

Sebastián Jurado | IMAGO7

El paso más importante de su carrera llegó al ser jugador de Cruz Azul, club con el que disputó 43 partidos. Sin embargo, su proceso concluyó tras tres años dejando al club para llegar a Juárez. Ya en la frontera el portero se afianzó y ha demostrado una mejorar importante.

Por ahora, la situación se mantiene en fase de análisis. El conjunto inglés evalúa distintas alternativas que se ajusten a sus necesidades deportivas y financieras. Las próximas semanas serán determinantes para saber si el interés en Sebastián Jurado se traduce en una oferta formal y si el guardameta mexicano concreta una posible transferencia al futbol europeo.

Sebastián Jurado, portero del Veracruz | IMAGO7
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