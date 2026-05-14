VIDEO: Lupillo Rivera sufre robo de sus botas en pleno show

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera protagonizó un momento viral durante uno de sus conciertos luego de que varios asistentes le quitaran las botas mientras interactuaba con fans cerca del escenario. El episodio quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes compartidas del concierto, el intérprete se acercó al público para convivir con sus seguidores cuando algunas personas comenzaron a jalar sus botas hasta lograr quitárselas. El cantante reaccionó con humor y continuó el espectáculo.

Lupillo Rivera es un cantante y compositor mexicano destacado en la música regional. / IG

¿Qué pasó con las botas de Lupillo Rivera en pleno concierto?

En los videos difundidos en redes sociales se observa a Lupillo Rivera sentado al borde del escenario mientras varios asistentes intentaban tocarlo y saludarlo. En medio del acercamiento, algunos fans lograron retirarle las botas ante la sorpresa del cantante y del resto del público.

El artista tomó la situación entre bromas y siguió cantando, aunque en las grabaciones se aprecia el momento en el que se da cuenta de que ya no tenía el calzado puesto. Hasta ahora, el cantante no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente.

La cercanía de Lupillo Rivera con sus seguidores volvió a dar de qué hablar en redes sociales. /IG

Lupillo Rivera mantiene cercanía con sus seguidores

Lupillo Rivera mantiene una relación cercana con sus fans durante presentaciones en vivo, suele bajar del escenario, tomarse fotografías y convivir directamente con asistentes.

El cantante, reconocido por temas como “Grandes ligas” y “Despreciado”, continúa con presentaciones en distintos puntos de México y Estados Unidos como parte de su gira actual.

El video del momento ya suma miles de reproducciones y comentarios en distintas redes sociales, convirtiéndose en uno de los clips más compartidos relacionados con el cantante en las últimas horas.

El cantante tomó con humor el instante en que perdió las botas frente a cientos de asistentes. /. RS