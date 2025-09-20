NFL: ¿Cuándo y dónde ver Kansas City Chiefs vs New York Giants? EN VIVO

Los Jefes y Gigantes buscarán romper su mala racha y ganar su primer juego de la temporada

Aldo Martínez
20 de Septiembre de 2025

Luego del arranque de la Semana 3 de la NFL el pasado jueves con la victoria de Buffalo Bills ante Miami Dolphins, los juegos del domingo prometen la misma emoción, principalmente el duelo entre los Jefes de Kansas contra los Gigantes de New York.

Los Giants llegan con la misma racha negativa que Kansas, luego de caer en sus primeros juegos ante los Commanders y los Cowboys, por lo que en casa buscarán obtener su primera victoria.

Por su parte, los Chiefs cayeron ante los Chargers y Eagles en lo que es el peor inicio en la era de Patrick Mahomes, por lo que necesitan la victoria a lo que de lugar y meterse en la pelea de la parte Oeste de la Conferencia Americana.

¿Cuándo y dónde ver el Kansas City Chiefs vs New York Giants?

  • FECHA: Domingo 21 de septiembre.
  • HORA: 18:20 (tiempo centro de México).
  • LUGAR: MetLife Stadium, Estados Unidos.
  • TRANSMISIÓN: DAZN.
