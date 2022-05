Relación Reynoso-Ordiales impidió continuidad del DT celeste

La salida de Juan Reynoso de Cruz Azul era inminente, ya que su relación con Jaime Ordiales estaba totalmente desgastada y los dos la sobrellevaron hasta el final del torneo, pero se sabía que el peruano no iba a seguir en el cuadro cementero. Reynoso llegó a Cruz Azul por decisión de Alvaro Dávila, por ello cuando salió el dirigente y regresó Jaime Ordiales, el estratega sabía lo que ocurriría y le quedó claro cuando a su asistente Joaquín Velázquez lo despidieron el mismo día que tuvo un problema legal, sin esperar, siquiera un fallo de las autoridades y que días después el auxiliar fue exonerado.

PREMIADOS

César Ramos Palazuelos está mejor rankeado en FIFA que en en la Comisión de Arbitraje en México, por ello de nueva cuenta fue elegido para estar en el Mundial Qatar 2022 como representante de Concacaf. Ramos estuvo en Rusia 2018 y ahora repetirá en la justa mundialista. Los silbantes centrales que estarán en Qatar 2022 recibirán un premio de 75 mil dólares aproximadamente, mientras que los jueces asistentes entre los cuales estará la mexicana Karen Díaz cobrarán 25 mil dólares. El premio ampara solamente los partidos de fase de grupos, ya que los partidos de eliminación directa se pagan aparte. El mes entrante los silbantes elegidos tendrán que estar en Europa y en Catar para realizar trabajos especiales.

EN RIESGO

En caso de no ser certificado para jugar en Liga de Expansión, los Alacranes de Durango corren el riesgo de desaparecer, ya que al ser los campeones de campeones de la Liga Premier, ya no tienen lugar en esa división, toda vez que los estatutos dicen que el campeón asciende a Liga Premier, sin embargo, en los últimos años no se ha permitido ese ascenso, por ello los duranguenses esperan la decisión de la Liga de Expansión para conocer su futuro. El estadio Francisco Zarco sede de Durango, tiene una capacidad de 24 mil aficionados, lo cual no sería un problema para el tema de la certificación, empero, el plan financiero será lo mas importante.

