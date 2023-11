A desmentir los rumores

Mucho rumor, demasiado, y hay que seguir explicando lo que varios que se creen periodistas van tirando por ahí sin idea. Me quedo con la frase con la que Alejandro Irarragorri le contestó a Roberto Gómez Junco cuando le cuestionó la legitimidad del Bicampeonato del Atlas: "La libertad de expresión, debe ser proporcional a la responsabilidad de expresión". Y tiene razón.

Hoy, la era digital le ha entregado el 'poder' a cualquier hijo de vecina para inventarse un fichaje que entre más factores interesantes involucre, no importa que sea real, pero si pega en la sensibilidad futbolera, ¡se adopta como real aunque no tenga bases!

Hay de todo y fallan desde los consagrados como Fabrizio Romano, el rey del deporte de los fichajes, que se aventó a asegurar que Pauno estaba ya dirigiendo al Almería, pasando por las copias Región 4 de Sudamérica, hasta los locales, unos chavitos que se sienten reporteros por ponerle palabras elegantes a sus tuits, hasta los periodistas de experiencia que también llegan a fallar.

Hoy me voy a derretir algunas avalanchas que ya se aventaron en el futbol de estufa.

OTRA PELEA DE PROMOTORES

Empiezo por el Ave de las Tempestades, uno de los favoritos para tirar humo alrededor. Me arranco con aquel de "Omar Campos está casi arreglado con el América". De entrada, ponerte en la mesa que aunque desde hace varias ventanas están poniendo al lateral zurdo en Coapa, no existen negociaciones para que suceda. No hay nada de nada. ¿Entonces por qué se genera tanto ruido sobre este traspaso? Ahí voy.

La respuesta normalmente es la más sencilla cuando se filtra algo que no es real: es el representante. En el caso de Omar es muy claro, pues hay una pelea en marcha por ser el promotor del juvenil.

Resulta que hoy lo maneja Manfredi Caleca, aquel que fue acusado por Uriel Antuna hace unos meses por "malos tratos y hostigamiento". Pues al acecho de Campos estuvo otro promotor de mañas conocidas, Matías Bunge, aquel que vive de haber llevado a jugadores al Porto y que salió embarrado en los fraudes fiscales de los Paradise Papers.

Pues uno para mantenerlo y el otro para robarlo, le prometieron las perlas de la virgen, que lo llevarían a un mejor club para potenciar su carrera. Y de ahí, de uno de los dos, salió filtrado a la prensa que ya estaba negociando con el América, para que el chavo lo leyera y eligiera representante. Peeeeeero es pura pantalla, porque ya te digo, no existe negociación alguna para que vaya al Nido. Eso sí, afuera hay más de un ‘especialista’ que también se comió la finta. Pero al menos tú, ya sabes la realidad.

NO LES ALCANZA PARA LA ESTRELLA

También se la volaron con que Fidalgo se marchaba de vuelta a la Madre Patria con el Real Betis, otro rumor sacado de la Isla de la Fantasía. Y no porque no quieran equipos españoles a uno de los mejores medios de la Liga MX en el último par de años, que seguramente terminará pasando algún día, sino porque hoy no hay nada de nada. Es más, ni les alcanza.

Tan sólo ponte a pensar que en el América, el Maguito está mejor pagado que cualquier club español, bueno, del Real, Barca y Aleti para abajo. Fácil. Así que aunque debe ser atractivo volver con un buen cartel a La Liga para mostrarse incluso hasta para la Selección Española, hoy la economía ibérica de la mayoría de los equipos de media tabla para abajo no está como para arrebatarle al equipo más grande de México a una de sus grandes estrellas. Por lo pronto, el asturiano no va a ningún lado. Puro humo.

EUROPA O PAGAN MILLONADA MÉXICO

Otro rumor que se regó como pólvora fue la supuesta negociación de Chivas con Toluca por hacerse de Marcel Ruiz, situación que tampoco está en la mesa. No existe. Me cuenta mi oreja endiablada que los Choriceros tienen dos opciones para el juvenil: que se mantenga como pilar de la reconstrucción escarlata o que salga a un solo destino: Europa.

Es decir, no están dispuestos a negociarlo a un club mexicano, sólo al Viejo Continente. Y si el Guadalajara o algún otro lo desea tanto, pues la única forma de sacarlo es pagando la cláusula de salida, que es muy elevada, no se paga en nuestro país por jugadores de esa edad. Enterado estás.

Y de una vez, siguiendo por la capital mexiquense, también aseguraron que Milito sería el técnico del Toluca, pero yo te advertí en redes que la directiva no había decidido aún al timonel y ayer ya se echaron para atrás los que pusieron al argentino con los Diablos. Te digo que les encanta comerse la torta antes del recreo.

