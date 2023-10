Cepillados, no corridos

Nomás no se equivoquen: Vega y el 'Chicote' fueron separados por la indisciplina, pero eso no quiere decir que Chivas los pueda correr con la mano en la cintura, porque no existe cláusula de rescisión de contrato por lo que hicieron en el hotel de Toluca, no es tan fácil. A Alexis le queda contrato hasta diciembre del siguiente año y a Calderón, hasta el próximo verano.

Lo que va a pasar es lo que aplicó el Rebaño con los anteriores fiesteros notables: darles salida con otros equipos en lo que expiran su liga laboral. Por ejemplo, a La Chofis lo acomodó con Almeyda en la Eme Ele Ese, ¿te acuerdas? Y medio respondió, pensando que regresaría al Chiverío con buenas actuaciones, pero naranjas, mejor me lo volvieron a acomodar lejos, en Pachuca.

Algo similar pasó con el 'Gallito', al que pusieron en Toluca mientras le pagaban casi todo el sueldo desde Guanatos. Pero ya no los querían ver, porque fue orden del patrón Amaury. Y así va con el caso de estos últimos fiesteros. Bueno, de Vega y 'Chicote', porque 'Raulito' Martínez se me hace que la va a librar. Me explico.

LA ENCERRONA

El caso fue que Vega y Calderón se consiguieron a unas muchachonas para pasarla en el hotel de concentración, con tragos incluidos. Y ahí estaba 'Raulito' también. Como dijo mi maestro Medrano: el chavo estuvo en la cena, pero no comió. Incluso pasaron otros dos rojiblancos a saludar a los cuates y les tocó degustar los platillos, pero aún no está claro el nombre de los anexos. Pues la directiva cachó a los tres por el ruido en el cuarto y porque uno de los miembros del staff vio a las guapas, además de detectar las botellas. por eso se cargaron a Martínez, pues estaba ahí metido, sin saber cuándo hicieron el anuncio oficial exactamente qué había pasado. Pues me cuentan que Raúl la puede librar, habrá castigo, pero se puede quedar. Veamos.

MIEDO TAPATÍO

Y para terminar con Chivas, nomás te cuento que contrario a lo que el Rebaño hizo con el América en el Clásico Nacional, incluso con el Atlas en el Tapatío, esta vez, previo al duelo con los Zorros de este sábado, no hubo semana de dinámicas con medios y ambos clubes porque simple y sencillamente al Guadalajara le dio frío exponer a sus futbolistas y no quiso.

Así de fácil, sin tomar en cuenta la relevancia del gran partido que divide a La Perla, a los rojiblancos les dio miedo que hablaran sus jugadores junto a los Rojinegros, no vaya a ser que anden enojados por separar a sus amigos, ¿no? O con el técnico, ¿no? Para eso me gustaban.

POR LA BOCA MUERE

Hablando de castigos, en la columna anterior te adelanté que el Turco iba a ser castigado con una multa económica, pero me fui para atrás cuando me aclararon de cuánto fue. Me quedé corto. Mi oreja de Doña Fede me explicó que no fueron sólo las palabras que soltó sobre el arbitraje recibiendo órdenes tras el partido contra América, sino que la seña de la banca también sumó, incluso lo que provocó después con la reacción de la directiva águila.

El total de su chistecito se quedó lejos de lo que te puse, pues resulta que a Mohamed se lo cargaron con ¡600 mil pesos de castigo! Así como lo lees. No hubo suspensión, pero fue una tremendo manotazo que a cualquiera le dolería pagar, ¿no?

FRAUDE DE UN HISTÓRICO

Ahora te cuento uno internacional, de una de mis figuras históricas favoritas, pero por la tranza que le está haciendo a unos chavos mexicanos se me cae a pedazos, un grande del Real Madrid, de golpeo impresionante que ahora está aprovechándose de unos paisanos: Roberto Carlos. Como lo lees. Hace un año, la empresa SoccerID empezó con eventos acá con exfutbolistas de alta categoría, incluso internacionales como Figo.

Contrataron a Roberto Carlos para un meet & greet y otras actividades. El brasileño aceptó, llegaron a un arreglo con su 'representante', Julio César, también exReal Madrid, que pasó por Tigres; acordaron que por dinámicas de un día en la CDMX darle 80 mil dólares, es decir, millón y medio de los nacionales en el momento. Se les pagó y vino la tragedia.

Primero canceló por un evento del Real, luego porque era misa de su suegra, después dejó plantado al avión que le mandaron en Miami y luego ya no contestó. Cuatro cancelaciones de último momento en un año. Tras la última, los chavos le pidieron el reembolso, ya era demasiado daño a la imagen de su empresa y muchos gastos extra por los servicios contratados, además de aviones y hoteles. Pero ni para devolver los 80 mil dólares respetó su palabra: “Ma ñana ya queda”; “ahora sí, ya mañana”.

Llamadas y mensajes durante tres meses sin cumplir están grabados como prueba. Pero ahora que la próxima semana deben venir a México a inaugurar el restaurante del Real, Roberto Carlos y Julio César ya llegaron al punto de decirles “ya háganle como puedan”, pues no piensan devolver la lana. Resultaron unas lacras, resultaron el histórico futbolista y su representante. Vienen temas legales y a ver si ahí ya responden.

ACLARACIÓN DE DOÑA TELE

Vamos a cerrar con el tema de Faitelson a Televisa, cosa que ya veremos pronto de forma oficial, pues sólo estaba esperando a que se acabara el contrato de ESPN, donde por cierto están negociando más de la mitad del talento para ver si se quedan, y de eso te platicaré después. Pues mis compas de Noticieros Televisa, ahora conocidos como N+, me hablaron para ‘aclararme’ lo que publiqué en la columna anterior, que la mitad del sueldo del comunicador deportivo iba a salir de la cartera de TUDN y la otra de la unidad de noticias.

Me aseguran que es falso y acá lo reproduzco para dar voz y ser parejo. Además, me aseguran que David no va a ganar más de lo que percibía en ESPN, incluso el periodista lo afirmó en un video que subió para aclarar la molestia con Joserra. Eso sí, yo no lo creo, no veo cómo hacer un cambio donde te están tachando de traicionero y falto de convicciones sin tener una mejora salarial. Yo cumplo con ponerlo en la mesa y tú decides qué creer.

