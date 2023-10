Se calentaron en el infierno

Ya que salieron más trapitos al sol sobre la salida intempestiva de Nacho Ambriz del Toluca, como mi pecho no es bodega, acá estoy para contártelos. Primero adelantarte que el ex entrenador de los Diablos no va a Costa Rica, ese tren ya pasó y la gente de la federación, el nuevo presidente Osael Maroto y Jafet Soto, secretario tico, exfutbolista que pasó por nuestro país, que sí estuvieron en México recientemente, ya tienen a otro candidato casi cerrado, al argentino Gustavo Alfaro, que estuvo con Ecuador en Qatar 2022.

Pues en la capital mundial del chorizo nadie pensaba en el cambio de timonel después de perder con León hasta la junta de evaluación de esta semana, con Nacho, el presi Paco Suinaga, Sinha y Santi Sanromán, donde cambió todo.

La reunión en las oficinas del club empezó con el análisis del partido y fue escalando, pasó por cuestionar los refuerzos pedidos y que no se ocupan, como la joya Isaias Violante, por quien Chivas y América se peleaban en el verano, pero Ambriz pidió mantener y ahora no lo ocupa, hasta diferir en que la posición no es mala para buscar Play In o tener que estar arriba peleando directo.

El volumen fue aumentando hasta que Nacho soltó la bomba: “Pues si así lo consideran, yo me voy”. “Pues vete”. Y zaz, de la nada Ambriz dejó de ser el técnico. Todos se quedaron desconcertados hasta dónde llegó la reunión. No había ni idea de que se iría y, por tanto, no había reemplazo, por eso el Tanque Morales salió como bombero después de su reciente título con la Sub 23 escarlata.

Estoy seguro que hay arrepentimiento, del técnico y de los directivos, pues con cinco segundos más de calma para pensar antes de decidir al calor de la discusión, Ambriz tendría aún la chance de guía a los rojos a otra estrella. Pero como cantaba mi José José de oro, “ya lo pasado, pasado”.

