Se hace la víctima Azul

Vaya que Billy Álvarez se llenó la boca en su reaparición desde el ‘exilio’, escapando de la justicia mexicana, por lo que es tiempo de aclarar un tema que el ex mandamás de Cruz Azul dejó en la mesa con David Faitelson.

De entrada, explicar que fue el propio Álvarez quien buscó recientemente a Faitelson para ofrecerle sus declaraciones, después que el periodista lo había buscado hace un buen rato para entrevistarlo. Eso sí, aunque ya está con Televisa, David prefirió publicar en sus redes sociales la charla, pues hay que recordar que TUDN tiene compromiso con Cruz Azul y con su actual directiva encabezada por Víctor Velázquez, enemigo de Billy y al que le tiró con sabrosura, por lo que no le habrían dado espacio al aire.

Me voy directo a un tema en especial, que Álvarez aseguró que él fue quien sacó de la cárcel a Velázquez, pero acá vengo para ponerle más claridad al asunto y agregar lo que varios desconocer y desde el entorno del actual titular del Consejo de la Cooperativa saben: que fue el propio Billy el que lo mandó tras las rejas. Así.

Hay que recordar que Velázquez está casado con una sobrina de Álvarez, por lo que no sólo tenía relación profesional, pues el Inge fue director comercial de Cruz Azul, sino familiar. Pero la enemistad se cristalizó cuando el ex presidente celeste estaba por ‘vender’ a la Cooperativa, pero en una de las presentaciones finales a los socios para que aceptaran, Víctor se atrevió a revelar que era una ‘trampa’ de Billy, pues él estaba en realidad detrás de los que se hacían pasar por compradores externos, es decir, se la estaba adjudicando por debajo de la mesa. Ahí estalló todo.

Tiempo después, cuando Billy detectó que la disidencia liderada por Velázquez y su compadre José Antonio Marín ya se estaban arreglando con Gobierno Federal, buscó a Víctor para negociar, pero al estilo mafioso: lo llevó con capucha en la cabeza para que no reconociera a una hacienda en Veracruz, donde hablaron cara a cara. Álvarez le puso la opción en la mesa: si te retiras y me dejas en paz al mando de la Cooperativa, te doy 400 millones de dólares ahorita mismo.

Pero Velázquez sabía que Billy la tenía perdida y le contestó: a mí ya me tocó estar en la cárcel, me tocó comer mierda, así que ahora va la mía. Se levantó y se marchó para no volver a hablar cara a cara con Álvarez. El resto es historia conocida. Así que ahora que el ex presidente de la Cooperativa se da golpes de pecho contra el actual, hay que conocer el contexto del pasado.

SALIÓ MÁS CARO NO PAGAR

Por no pagar a tiempo, a Doña Fede se le hizo bolas el engrudo y tuvo problemas con el sistema para cargar los datos de forma correcta y que funcionara para evitar problemones como el del auxiliar técnico del Puebla, que tiene a La Franja en el TAS reclamando, el número duplicado del Tecatito de Rayados o las tarjetas mal contadas al jugador de Mazatlán que ya había sido amonestado con Necaxa. Ridículo tras ridículo.

Pues me contaron que la empresa desarrolladora del software del Sistema Integral de Información Deportiva (SIID) ya le había dicho a Doña Fede que necesitaba una actualización para evitar este tipo de problemas, pero desde las oficinas de Toluca les mandaron decir que ‘por ahora no gracias’ porque les salía en 150 mi dolarucos (2.6 melones de los del águila) poner a tope la herramienta y así no tener broncas.

Sin embargo, ya que salieron estos problemones durante este Apertura, pues los altos mandos preguntaron por qué sucedía, les explicaron que faltaba la actualización y el costo, y vino la orden de ponerlo a tope, así que al fin pagaron y por eso, la Liga Meme X ya no ha tenido nuevos contratiempos. Recuerda que lo barato sale caro.

BOMBA INTERNACIONAL EN EL NIDO

El Ame ya anunció su alianza comercial con la firma IMG, que trabaja con FIFA, NFL, Premier League entre muchos otros, como su agencia de acuerdos comerciales internacionales, que no es más que buscar patrocinios en los Yunaited, una labor que hace años llevaba Carlos Valenzuela hasta 2019 cuando emigró a mis Ti-gue-res, donde hoy es Vice de Operaciones y Marketing.

Es un trato de altura, benéfico para el negocio, pero no se dejen deslumbrar aún, pues en las oficinas del Nido se está cocinando algo más grande, algo de alcance como no lo tienen ningún club en México y que están por cerrar. Del otro lado está un gigante, pero como todavía quedan detalles, no me adelanto para no quemarle a las Águilas la bomba que preparan. Atentos.

