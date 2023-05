¡Ni sueñen! El 'Muñeco' Gallardo no va a estar ni cerquita de la birria del Michoacanísimo que está por Coapa, no va a llegar al América. Nada más lo separan siete millones de razones verdes al año. Nadie nunca lo ha ganado en el futbol mexicano. Puro sueño guajiro.

Ahora, ayer ya se realizó la reunión del patrón Azcárraga con Balcárcel y los presis, Baños y González Iñárritu, en la que definieron los candidatos reales. Diego Alonso no sólo es el preferido de la directiva, sino que lleva mano porque los demás se complican mucho.

Primero, Aguirre, quien ya está renovando con Mallorca junto a su agente Berlanga, sí tiene ganas de dirigir al América, es uno de sus retos, pero la familia, en concreto su esposa, no le agrada la idea de volver a México, menos tras la mala experiencia que vivió en Monterrey, y prefiere quedarse en España. De Gerardo Martino, la única condición es que se baje el sueldo que tenía en Selección, cosa que luce compleja, pero me contaron que el 'Tata' llegó a decir: "el América siempre seduce".

Y por último, lo de Jardiné, del que gusta el estilo, y mucho, pero lo condena su falta de títulos y protagonismo con clubes grandes, como su experiencia en Sao Paulo, donde acabó mal.

POR EL SELECCIONADO

Ahora, de refuerzos. América busca posiciones clave y no habrá tantas salidas como ya han asegurado varios. El único que está seguro fuera es Roger, que ya ni adiós dijo. Veamos si a mis compas de Buenos Aires se les hace el milagro de que lo puedan fichar ya gratis, porque el sueldo sigue por las nubes para lo que están acostumbrados. Es más, de los que acaban contrato, me cuentan que al hermano menor de GDS le van a ofrecer extender de nuevo un año, y que a Layún le podrían dar al menos un torneo más. Están en esas.

Por el que sí van con todo es el lateral derecho, el que sea titular, y ya se impuso el nombre más brilloso de los que estaban en la mesa: Kevin Álvarez, por quien ya están negociando con Pachuca, que se quedará con un porcentaje de la carta a futuro. El otro que quedó cerca fue Diego Barbosa, del Atlas, que con el torneo del Bicampeonato y tras superar lesiones, gustaba a la directiva emplumada, que al final se inclinó por el del Pachuca.

ADVERTIDOS EN SELECCIÓN

En Selecciones, pues ya que se hicieron oficiales los nombramientos de Davino y Lillini, ya te había contado que Ares de Parga sigue y que junto a Cocca, ya hablaron con La Bomba Rodríguez, que como mandamás del pambol nacional vuelve a retomar bajo su sombrilla al Tri, juveniles y femeniles.

Los encargados de las Selecciones Aztecas ya hablaron con el nuevo Presi de Doña Fede, el mismo día de la Asamblea de Patrones, por la tarde, y además de expresarles su apoyo, quedó en claro la única condición para que Cocca siga al frente del equipo verde: ganar la Copa Oro. Es más, Ares de Parga está incluido.

La Nations, con el equipo estelar de Estados Unidos, es importante pelearla, pero lo que hoy quiere La Bomba y los dueños es que ganen la molerísima Copa Oro, así que están advertidos y por eso, la Selección A que estaba prevista sólo para el primero torneo, también irá al segundo certamen.

Es decir, con el nuevo amistoso en Mazatlán hasta la hipotética Final en el SoFi de Los Ángeles, los seleccionados se van a aventar casi 45 días de concentración, ¡una locura! Por ejemplo, mi Sebas Córdova, que será la sorpresa en la lista de Cocca, después de enfrentar a Chivas en la Final, no tendrá ni una semana de descanso para reportar con la Selección Azteca.

NO SE VA, NO SE VA....

Hoy por fin es la asamblea de Pumas en Universum y contrario a lo que muchos han especulado, no pasará nada con el Inge Silva y su puesto. Hay que recordar que Polo llegó a sustituir a Ares de Parga cuando el rector Graue lo quitó, y hasta después fue nombrado oficialmente como Presidente del Club Universidad, cuyo periodo de cuatro años se cumple hasta marzo próximo, así que no corre riesgo aún.

Se presentará el balance financiero, números negros, ahora sí reales, y el deportivo, donde hay crisis a todos niveles y se lucirá el proyecto de Tony Mohamed para rescatar el prestigio de Pumas. Fuera de eso, nada de sorpresa, así que al Inge Silva le queda seguro el siguiente torneo y el primero del 2024 para salvar al Titanic del Pedregal.

NO ERA LA BOMBA

De la Asamblea de Dueños, muchos de mis colegas reporteros se fueron con la finta de que mi compa Azcárraga llegó en su camionetón de 1.4 melones nacionales, con 'La Bomba' Rodríguez, cuando en realidad al copiloto que traía era Joacho Balcárcel, que se parecen un poco. Bueno, bastante. Pero el exdirectivo de Univision ya había llegado a las oficinas de Doña Fede desde muy temprano para planchar los últimos detalles de la junta. Para que no se crean todo lo que inventan reporteros en la telera.

PIERDEN DEMANDA MILLONARIA EN EU

Y para cerrar con el caso de Cruz Azul: una empresa promotora de amistosos en Estados Unidos demandó a La Máquina porque no cumplió con el contrato, les valió sombrilla, pensaron que podían hacerle como en México, de prometer algo y no entregar, pues la justicia gringa le impuso al club cementero una restricción a jugar amistosos mientras se resolvía el juicio. Ahora, como perdió el club de La Noria, tienen que pagar una millonada a la empresa Plaintiff, pero no han contestado cuándo saldarán el adeudo.

Lo que parece no saben Víctor Velázquez y sus canchanchanes es que con la justicia gringa no se juega, así que si la Cooperativa o paga o se van a meter en broncas a La Máquina para la Leagues Cup que ya les armó la Liga MX y que nada más la están manchando por sus malos manejos.

