Felicidades a la Comisión Disciplinaria por la decisión tajante

De que el futbol mexicano quiere llegar a la orilla donde puede encontrar transparencia, limpieza, cero monopolios, directivos unidos. ¿O acaso es una ilusión?

La Comisión Disciplinaria es independiente, me parece formidable, entre comillado, porque la Comisión de Arbitraje no lo es tanto, aunque cada lunes sale el presidente de la Comisión de Arbitraje a defender todos los errores de los árbitros y atacar constantemente aquellos que no son árbitros o aquellos que se dedican a criticar los errores del árbitro. Y eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo.

La Federación no es autónoma, eso ya lo sabemos y no va a cambiar por más que quiera llegar a la orilla de la tierra prometida; sin embargo, la Comisión Disciplinaria cambió el marcador, de acuerdo a un reglamento que está obsoleto o que no está bien interpretado, pero cambió el resultado.

El problema fue haberle quitado tres puntos al América, pudo haber sangre, pudo haber venganza, pudo haber muchas cosas, no se había visto en el futbol mexicano, por lo menos en los años que yo llevo en el medio. El problema no es que le hayan quitado los puntos al América, el problema es que se los den al equipo perdedor que no hizo nada por intentar ganar, pero así lo estipula el reglamento.

Si el vencedor cometió un error y lo asumió como tal, que se le castigue al que cometió el error, pero no que se premie al mediocre que no hizo absolutamente por conseguir la victoria, porque regalarle tres puntos a un equipo de futbol que está peleando la parte baja de la tabla, no por descender, sino por no pagar una buena cantidad de dinero. Tal parece que deja en entredicho la situación.

Desde los años 60's, 70’s, 80’s, 90’s, 2000’s, el América nunca había aceptado una decisión en contra y ahora la aceptó y además reconoció que había un error cometido por la gente del América y eso es bueno para el futbol mexicano, es bueno para la Liga MX buscar credibilidad, porque es muy triste en diferentes partes de Europa y Sudamérica toparse el video de un árbitro interfiriendo un gol del equipo en el área, es increíble.

Felicidades a la Comisión Disciplinaria por tomar una decisión tajante, directa y de acuerdo con el reglamento, aunque el reglamento puede ser cambiado o interpretado de otra manera. No hay que quitarle puntos al ganador aún cometiendo el error para dárselos al perdedor, el perdedor no merece puntos, merece la derrota.

Sin embargo, hay una esperanza en ese mar negro, turbulento de aguas agitadas, de olas enormes de monopolización futbolística, de reglamentos mal redactados, luchas internas sobre quien tiene más, quien es más rico.

El futbol mexicano puede cambiar, puede crecer, la cercanía de un Mundial con un país como lo es Estados Unidos ayuda, lo de Qatar no importa, Qatar va a hacer su Mundial, no va a pasar gran cosa en Qatar, no va a haber una revolución futbolística ni mucho menos, ganarán como un simple Mundial los que siempre lo ganan y los demás irán a conocer la cultura árabe.

La Liga MX dio un gran paso, la Comisión Disciplinaria dio otro gran paso, falta que la Comisión de Arbitraje de un paso extra, el VAR actúa mal, hay tendencias en el futbol mexicano, siempre hay tendencias para favorecer a unos y maltratar a otros. Es la ley del pobre y el rico, acabemos con eso, el futbol mexicano debe crecer al parejo, unidos, si bien hay equipos más famosos que otros, eso pasa en todo el mundo, también pasa en México por supuesto. Ojalá la Liga MX tome decisiones valientes, serias, que contribuyan a ser un mejor futbol en México, aunque el futbol depende de los jugadores que son los que se parten el alma en la cancha, ellos son los que ganan y pierden los partidos, pero se puede refrescar el futbol mexicano con detalles como estos que involucran a equipos poderosos y no poderosos, para eso están los reglamentos, para cumplirlos tal y como están escritos, si después se corrige eso es diferente, si mejoran también es bueno, pero por hoy se cumplió.

En México la Liga MX, y esto va dirigido para Mikel Arriola, debe comportarse seriamente, diferente, transparente, como cuando amanece en las playas de México con un sol espectacular o cuando cae el atardecer. Así, limpio. Perfectamente limpio el futbol mexicano.

SOBRE FAITELSON

Estábamos de acuerdo que la Comisión Disciplinaria no le iba a quitar los tres puntos al América, a él se le salió decir que apostaba su casa a lo cual salió una voz que dijo: “No, es mía”, era su esposa, por lo tanto, no la podía apostar, dijo que apostaba su cabellera, yo lo tomé como una simple broma, pero el americanismo se le lanzó contra él con todo. Yo creo que es una simpleza, hay cosas más importantes que si alguien se rapa o no se rapa o que si alguien cumple o no cumple. Ojalá se cumpla con la vacuna y con otras cosas importantes.

