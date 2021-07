Florentino, cállate y cuida del Real Madrid

Florentino Pérez, quien fue directivo del Real Madrid en su primera etapa hasta 2006, regresó en una segunda etapa donde le fue muy bien, quiere decir que ha hecho bien las cosas. El Real Madrid ha ganado muchos títulos bajo su batuta y ha tenido jugadores de grandísima calidad; sin embargo, me da la impresión de que Florentino no midió el tiempo y sacó a la luz la información de la Superliga, con equipos ingleses, italianos y españoles, con la idea de ir creciendo conforme avanzara, y augurarse un patrimonio mejor del que otorga la UEFA a sus asociados.

Florentino tiene muchos defectos, el primero: ser millonario, segundo: su forma de ser prepotente, se excede, es verdad que trata con tipos muy difíciles, ya me imagino con Cristiano Ronaldo, ha de haber sido difícil, al principio sobre todo. Cristiano venía como figura del Manchester United.

Si Florentino se expresa en una conversación privada mal de Iker Casillas, que por cierto se encuentra en México como embajador del Real Madrid, diciendo que Casillas había sido una de las grandes estafas junto con Raúl, que mucho tiempo fue la gran figura del Madrid, que jugó con los galácticos y que fue un gran futbolista.

Yo creo que un presidente, aunque no esté en funciones en ese momento sabe que puede ser reelecto en las siguientes elecciones o más adelante, y debería guardarse sus conversaciones privadas o saber con quién lo habla, o con quién lo dice, porque hay gente que lo está escuchando desde el 2006, hace 15 años, cuando en charlas privadas habla de ciertos jugadores y seguramente le preguntaban: “Oye ¿y cómo está?, ¿Y cómo es fulano? ¿Y cómo se comporta Raúl? ¿y qué tal Iker?” Que al final de cuentas se le revertió a Florentino porque triunfaron en el Madrid y triunfaron fuera del Madrid.

Iker Casillas fue el hombre que levantó y levantó trofeos en el futbol español: La Eurocopa del 2008, La Copa Mundial del 2010 en Sudáfrica, la Eurocopa del 2012 en Kiev, frente al equipo de Italia, al que golearon 4-0, más los trofeos que ganó con el Real Madrid.

Raúl es reconocido, goleador, implacable, pudo jugar a lado de íconos como Ronaldo Nazario, como David Beckham, como Luis Figo, jugadores de otro nivel que trajo personalmente Florentino para hacer grande al Real Madrid, y lo hizo.

Casillas tuvo que huir del maltrato que le dio Mourinho, se refugió en el Porto, aún ganando la Champions, finalmente terminó en el retiro.

Cristiano cuando está en su apogeo, cuando le pagaba el Madrid cualquier cantidad de dinero y se hizo multimillonario, y se lo mereció por los goles que hacía y por lo que representaba como jugador y del marketing que atraía a las arcas del Real Madrid, el día que Cristiano en pleno campo de juego después de ganarle una Final al Liverpool, declaró: “Me quiero ir, y lo sabe perfectamente el presidente del Real Madrid”. Cristiano se acercó a Florentino y le dijo: “me quiero ir, tengo 10 años en el Madrid, quiero buscar jugar en otro equipo importante”, se fue a la Juventus y Florentino le dijo: “No hay problema”.

Espero que cuide muy bien ahora sus palabras, sus conversaciones con amigos o con quien sea para evitar que la UEFA lo siga persiguiendo, porque no es más que una persecución para acabar con el que fuera líder de la Euroliga.

Florentino tiene buenos abogados, tiene mucho poder y maneja al equipo más histórico del futbol mundial, debe ser más precavido, más inteligente, me extraña siendo lo que es Florentino, muy envidiado por el Presidente de la Federación Española, por el Presidente de la Liga, pero que no hable con nadie, ni con su esposa, ni con sus hijos y menos con los que cree que son sus amigos. Florentino, a callar la boca y a cuidar del Real Madrid, que es un equipo que merece un directivo honesto como has sido siempre. A callar, Florentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID PERDIÓ 300 MILLONES DE EUROS POR EL COVID-19.