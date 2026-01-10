¿Adrián Marcelo se divorcia? “Los cuatro años más infelices de mi vida”

El youtuber publicó una serie de comentarios donde menciona problemas sobre su vida personal

La pareja estaría cumpliendo este año cinco años de relación.
La pareja estaría cumpliendo este 2026 cinco años de relación. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
10 de Enero de 2026

Adrián Marcelo vuelve a estar en el ojo del huracán tras una serie de publicaciones en redes sociales donde revela problemas dentro de su vida personal y en especial con su esposa Karina Puente Acosta.

Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”, es la frase que anda circulando junto a una foto de una vivienda que supuestamente publicó el youtuber.

Adrián Marcelo le dice a sus seguidores que no se casen / FB: @AdrianMarceloPrimero
¿Adrián Marcelo se anda divorciando?

De inmediato sus seguidores comentaron que probablemente se está divorciando luego de 5 años de relación y más porque antes había contando que tenía algunos problemas.

Está muy cabrón que soy tan exitoso que me vería muy mal expresándoles lo duro que ha sido para mí estos últimos meses en el tema emocional”, expresó.

Esta es la imagen por lo que se sospecha de su divorcio / IG: @adrianmarcelo10
Adrián Marcelo aclara si ‘divorcio’

Ante el escándalo de la noticia, Adrián Marcelo uso de nuevo sus redes para defenderse de todo lo que sale en internet y aunque no menciona el nombre de su esposa, todo hace creer que sigue casado.

Cuándo le haces caso al Internet, te estás dejando domar por un niño de 6 años. La masa es igual o menos inteligente que su integrante más pend$%&. Es instintiva, muy ruidosa y radical. Andan sacando el cobre para quedar bien con la nada y se olvidan de quedar bien con ustedes mismos, con sus ideales”, dijo.

La pareja desde hace tiempo no aparece en redes o en público / Especial
Y remató: “Pinche educación tibia que les dieron. Los enseñaron a pertenecer, nada más, no a pensar por sí mismos. Por eso se los lleva la ver$%, cada que puede. Pinche bola de inútiles, tullidos”. Lo cierto es que ninguno tiene fotos juntos en sus cuentas oficiales.

Sus mensajes dan a entender que pasas por problemas / X: @adrianm10
Así fue su relación

  • La esposa de Adrián Marcelo es Karina Puente Acosta, conocida en redes sociales como "La Chaparrita"

  • Historia: Se conocieron en 2014 en el programa Mitad y Mitad y se casaron por lo civil en diciembre de 2021

  • Karina es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e influencer de estilo de vida. También es propietaria de la marca de ropa Kary Bridge.

Karina Puente todavía no ha dicho nada al respecto / Especial
  • Controversias: Su relación ha estado bajo el ojo público debido a rumores de infidelidad y las polémicas declaraciones de Adrián Marcelo durante su participación en La Casa de los Famosos México en 2024.

  • Familia: La pareja ha compartido públicamente sus dificultades para concebir debido a problemas de fertilidad de Adrián Marcelo

