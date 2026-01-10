¿Adrián Marcelo se divorcia? “Los cuatro años más infelices de mi vida”

Adrián Marcelo vuelve a estar en el ojo del huracán tras una serie de publicaciones en redes sociales donde revela problemas dentro de su vida personal y en especial con su esposa Karina Puente Acosta.

“Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”, es la frase que anda circulando junto a una foto de una vivienda que supuestamente publicó el youtuber.

Adrián Marcelo le dice a sus seguidores que no se casen / FB: @AdrianMarceloPrimero

¿Adrián Marcelo se anda divorciando?

De inmediato sus seguidores comentaron que probablemente se está divorciando luego de 5 años de relación y más porque antes había contando que tenía algunos problemas.

“Está muy cabrón que soy tan exitoso que me vería muy mal expresándoles lo duro que ha sido para mí estos últimos meses en el tema emocional”, expresó.

Esta es la imagen por lo que se sospecha de su divorcio / IG: @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo aclara si ‘divorcio’

Ante el escándalo de la noticia, Adrián Marcelo uso de nuevo sus redes para defenderse de todo lo que sale en internet y aunque no menciona el nombre de su esposa, todo hace creer que sigue casado.

“Cuándo le haces caso al Internet, te estás dejando domar por un niño de 6 años. La masa es igual o menos inteligente que su integrante más pend$%&. Es instintiva, muy ruidosa y radical. Andan sacando el cobre para quedar bien con la nada y se olvidan de quedar bien con ustedes mismos, con sus ideales”, dijo.

La pareja desde hace tiempo no aparece en redes o en público / Especial

Y remató: “Pinche educación tibia que les dieron. Los enseñaron a pertenecer, nada más, no a pensar por sí mismos. Por eso se los lleva la ver$%, cada que puede. Pinche bola de inútiles, tullidos”. Lo cierto es que ninguno tiene fotos juntos en sus cuentas oficiales.

Sus mensajes dan a entender que pasas por problemas / X: @adrianm10

Así fue su relación

La esposa de Adrián Marcelo es Karina Puente Acosta , conocida en redes sociales como "La Chaparrita"

Historia: Se conocieron en 2014 en el programa Mitad y Mitad y se casaron por lo civil en diciembre de 2021

Karina es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e influencer de estilo de vida. También es propietaria de la marca de ropa Kary Bridge.

Karina Puente todavía no ha dicho nada al respecto / Especial