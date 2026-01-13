Edomex anuncia ciclovías para 2026: Checa las rutas que se van a construir

Por fin le meten lana a la bici en el Estado de México. El gobierno mexiquense anunció la construcción de cuatro nuevas ciclovías, la intervención de seis cruces peligrosos y el mantenimiento de rutas ya existentes en cinco municipios, todo como parte del Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La apuesta es clara: que moverse en bici deje de ser un deporte extremo y se vuelva un trayecto seguro y funcional.

Los ciclistas de la ZMVM tendrán caminos nuevos / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO

¿Dónde habrá nuevas ciclovías?

El plan contempla una inversión de 113 millones de pesos para obras que se realizarán en:

Tlalnepantla: Avenida Santa Mónica

Nezahualcóyotl: Carmelo Pérez

Toluca: Avenida Benito Juárez

Jilotepec: Andrés Molina

Las nuevas rutas ayudarán en realizar trayectos más largos, con beneficios y seguros, y más en zonas donde los autos dominan las calles y dejan un margen muy pequeños a los ciclistas.

Se invertirán 113 millones de pesos en cuatro puntos del Edomex / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO

Cruces peligrosos que ya no lo serán tanto

También se van a intervenir seis cruces conflictivos donde ciclistas y peatones siempre quedan en desventaja:

Ecatepec: 1 punto

Tlalnepantla: 2 puntos

Toluca: 2 puntos

Neza: 1 punto

La intención es mejorar “la visibilidad, el orden vial y la prioridad de quienes no van en coche”, para que cruzar ya no sea jugarle al valiente.

Las ciclovías buscan hacer más seguros los recorridos de los ciclistas / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO

¿Y las ciclovías viejitas?

¡También se les va a dar cariño! Habrá mantenimiento en varias ciclovías que ya están desgastadas pero se siguen usando a diario:

Avenida Central, del Metro Nezahualcóyotl al Metro Plaza Aragón

Avenida Gobernadora y Calzada de la Viga, en Ecatepec

Tramo de Avenida Nezahualcóyotl al Circuito Ciudad Jardín, en Neza

Avenida Benito Juárez, en San Mateo Atenco, del tramo Solidaridad Las Torres a Francisco I. Madero

Las obras están pensadas en la gente que busca llegar más rápido a sus destinos / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO

Plan con vecinos y ciclistas

Este no fue un proyecto armado desde el aire acondicionado. Más de 300 personas han participado en foros y mesas de trabajo: colectivos ciclistas, activistas, expertos y vecinos. Todos con una meta en común: armar una red ciclista “más segura, funcional y usable, no solo bonita en el mapa.”