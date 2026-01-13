Edomex anuncia ciclovías para 2026: Checa las rutas que se van a construir

Los ciclistas deberán de estar más seguros al realizar sus recorridos del día a día

Arrancará el Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Arrancará el Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México. | FB: @RafaelPavonMTBMEXICO
Jorge Reyes Padrón
13 de Enero de 2026

Por fin le meten lana a la bici en el Estado de México. El gobierno mexiquense anunció la construcción de cuatro nuevas ciclovías, la intervención de seis cruces peligrosos y el mantenimiento de rutas ya existentes en cinco municipios, todo como parte del Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La apuesta es clara: que moverse en bici deje de ser un deporte extremo y se vuelva un trayecto seguro y funcional.

Los ciclistas de la ZMVM tendrán caminos nuevos / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO
¿Dónde habrá nuevas ciclovías?

El plan contempla una inversión de 113 millones de pesos para obras que se realizarán en:

  • Tlalnepantla: Avenida Santa Mónica
  • Nezahualcóyotl: Carmelo Pérez
  • Toluca: Avenida Benito Juárez
  • Jilotepec: Andrés Molina

Las nuevas rutas ayudarán en realizar trayectos más largos, con beneficios y seguros, y más en zonas donde los autos dominan las calles y dejan un margen muy pequeños a los ciclistas.

Se invertirán 113 millones de pesos en cuatro puntos del Edomex / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO
Cruces peligrosos que ya no lo serán tanto

También se van a intervenir seis cruces conflictivos donde ciclistas y peatones siempre quedan en desventaja:

  • Ecatepec: 1 punto
  • Tlalnepantla: 2 puntos
  • Toluca: 2 puntos
  • Neza: 1 punto

La intención es mejorar “la visibilidad, el orden vial y la prioridad de quienes no van en coche”, para que cruzar ya no sea jugarle al valiente.

Las ciclovías buscan hacer más seguros los recorridos de los ciclistas / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO
¿Y las ciclovías viejitas?

¡También se les va a dar cariño! Habrá mantenimiento en varias ciclovías que ya están desgastadas pero se siguen usando a diario:

  • Avenida Central, del Metro Nezahualcóyotl al Metro Plaza Aragón
  • Avenida Gobernadora y Calzada de la Viga, en Ecatepec
  • Tramo de Avenida Nezahualcóyotl al Circuito Ciudad Jardín, en Neza
  • Avenida Benito Juárez, en San Mateo Atenco, del tramo Solidaridad Las Torres a Francisco I. Madero
Las obras están pensadas en la gente que busca llegar más rápido a sus destinos / FB: @RafaelPavonMTBMEXICO
Plan con vecinos y ciclistas

Este no fue un proyecto armado desde el aire acondicionado. Más de 300 personas han participado en foros y mesas de trabajo: colectivos ciclistas, activistas, expertos y vecinos. Todos con una meta en común: armar una red ciclista “más segura, funcional y usable, no solo bonita en el mapa.”

