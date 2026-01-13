Edomex anuncia ciclovías para 2026: Checa las rutas que se van a construir

Por fin le meten lana a la bici en el Estado de México. El gobierno mexiquense anunció la construcción de cuatro nuevas ciclovías, la intervención de seis cruces peligrosos y el mantenimiento de rutas ya existentes en cinco municipios, todo como parte del Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La apuesta es clara: que moverse en bici deje de ser un deporte extremo y se vuelva un trayecto seguro y funcional.
¿Dónde habrá nuevas ciclovías?
El plan contempla una inversión de 113 millones de pesos para obras que se realizarán en:
- Tlalnepantla: Avenida Santa Mónica
- Nezahualcóyotl: Carmelo Pérez
- Toluca: Avenida Benito Juárez
- Jilotepec: Andrés Molina
Las nuevas rutas ayudarán en realizar trayectos más largos, con beneficios y seguros, y más en zonas donde los autos dominan las calles y dejan un margen muy pequeños a los ciclistas.
Cruces peligrosos que ya no lo serán tanto
También se van a intervenir seis cruces conflictivos donde ciclistas y peatones siempre quedan en desventaja:
- Ecatepec: 1 punto
- Tlalnepantla: 2 puntos
- Toluca: 2 puntos
- Neza: 1 punto
La intención es mejorar “la visibilidad, el orden vial y la prioridad de quienes no van en coche”, para que cruzar ya no sea jugarle al valiente.
¿Y las ciclovías viejitas?
¡También se les va a dar cariño! Habrá mantenimiento en varias ciclovías que ya están desgastadas pero se siguen usando a diario:
- Avenida Central, del Metro Nezahualcóyotl al Metro Plaza Aragón
- Avenida Gobernadora y Calzada de la Viga, en Ecatepec
- Tramo de Avenida Nezahualcóyotl al Circuito Ciudad Jardín, en Neza
- Avenida Benito Juárez, en San Mateo Atenco, del tramo Solidaridad Las Torres a Francisco I. Madero
Plan con vecinos y ciclistas
Este no fue un proyecto armado desde el aire acondicionado. Más de 300 personas han participado en foros y mesas de trabajo: colectivos ciclistas, activistas, expertos y vecinos. Todos con una meta en común: armar una red ciclista “más segura, funcional y usable, no solo bonita en el mapa.”