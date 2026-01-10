Policía Cibernética advierte sobre estafa viral en TikTok: ¿de qué trata?

Las autoridades llaman a los padres a vigilar las acciones que haces los pequeños de la casa

Se corre el riesgo de de fraude o de suplantación de identidad.
Jorge Reyes Padrón
10 de Enero de 2026

TikTok vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez no por un reto viral, sino por una estafa digital que ya puso en alerta a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. 

De acuerdo con la dependencia, videos disfrazados de “tutoriales” para activar software de paga de forma gratuita esconden códigos maliciosos capaces de robar contraseñas, correos, accesos bancarios y datos personales.

Las autoridades advierten de videos maliciosos que buscan robar datos / FREEPIK
Y no es broma: “En cuestión de segundos, los ciberdelincuentes pueden obtener acceso a información sensible, como cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y otras plataformas utilizadas por la víctima, lo que incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas”, alertó la SSC.

Un video “demasiado bueno para ser cierto”

Los clips virales que están encendiendo las alarmas enseñan cómo activar sistemas operativos o servicios premium “sin pagar un solo peso”. Pero en realidad, detrás del código que invitan a copiar, se esconde malware capaz de modificar tu sistema operativo, desactivar el antivirus y abrirle la puerta a los hackers.

Los delincuentes buscan hackear tus dispositivos / FREEPIK
Según la Policía Cibernética, los criminales digitales se apoyan en perfiles falsos, comentarios manipulados y edición profesional para dar credibilidad a sus videos. Así, miles de personas caen creyendo que se trata de un truco “legal”.

¿Qué pasa si caes?

Después de seguir los pasos, el usuario instala sin saberlo un software que puede:

  • Leer tus contraseñas desde navegadores o gestores
  • Infiltrarse en tus apps de mensajería
  • Sacar acceso a tus redes sociales
  • Tomar el control de tu banca en línea

Y como TikTok permite que estos videos se viralicen en cuestión de horas, la amenaza se expande como pólvora entre jóvenes y adultos.

En la trampa han caído desde niños hasta adultos / FREEPIK
¿Cómo evitarlo?

La Policía Cibernética no se quedó de brazos cruzados. Emitió una lista de recomendaciones clave para protegerte:

No ejecutes comandos ni códigos que veas en videos de redes
Descarga solo de sitios oficiales o tiendas verificadas
Desconfía de tutoriales que prometen activar software sin costo
Mantén tu sistema actualizado y con antivirus
Revisa regularmente los accesos a tus cuentas
Haz respaldos frecuentes
Evita descargar archivos de enlaces desconocidos

Además, si fuiste víctima o identificaste contenido sospechoso, puedes reportarlo al teléfono 55-52-42-51-00 ext. 5086 o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Lo mejor es evitar los videos que te inviten a instalar algún programa / FREEPIK
¿Adrián Marcelo se divorcia? “Los cuatro años más infelices de mi vida”
