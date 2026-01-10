Vecinos de explosión en Taxqueña no podrán volver a sus departamentos; gobierno ofrece hotel y renta

Las secuelas de la explosión que estremeció la colonia Paseos de Taxqueña en Coyoacán siguen dejando estragos. Al menos 24 familias afectadas no podrán regresar a sus viviendas tras los severos daños estructurales que dejó la onda expansiva.

El gobierno local informó que los habitantes del edificio siniestrado y de otro inmueble frente a éste fueron trasladados a un hotel, donde permanecerán hasta nuevo aviso. “Se les otorgarán apoyos económicos para cubrir las rentas de su estancia, los cuales se mantendrán el tiempo que sea necesario”, aseguró Monserrat Cruz Ramírez, directora general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía.

La explosión fue en el tercer piso de un edificio / X: @giogutierrezag

La explosión fue en el número 305

La emergencia ocurrió el viernes 9 de enero a las 9:15 de la mañana, dentro de un departamento en el tercer nivel del edificio marcado con el número 305, ubicado en la esquina de Cipreses con Naranjo.

“Fue una explosión por acumulación de gas en la esquina de Cipreses con Naranjo”, confirmó Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. “Ha provocado problemas estructurales graves en las columnas y en las trabes”.

Autoridades reportan daños en las estructuras de los edificios / X: @giogutierrezag

Urzúa detalló que la onda expansiva afectó otros inmuebles y que hubo “problemas en todos los departamentos alrededor de este lugar”. También dijo que los daños más comunes en los edificios cercanos son “vidrios […] y herrería”, además de puertas dañadas en los estacionamientos.

Cientos de evacuados, cinco heridos

El saldo oficial es de cinco personas lesionadas, entre ellas una con quemaduras en el 80% del cuerpo. “Tres fueron atendidas en el lugar y dos han sido trasladadas”, dijo la funcionaria. Cerca de dos mil personas fueron evacuadas por precaución.

Personas de todos los niveles ayudaron a recoger los escombros / X: @giogutierrezag

Por ahora, el edificio siniestrado está inhabitado y será evaluado por expertos en estructura. “Hasta tanto no se haga un dictamen estructural, no se podrá reingresar”, explicó Urzúa. También se revisarán al menos 10 edificios aledaños.

Ayuda a damnificados

Mientras tanto, el gobierno ha habilitado mesas de atención, entrega de alimentos, cobijas y baños portátiles en el Parque de las Montañas. “El secretario de Vivienda va a ver de qué manera podemos ayudar y apoyar con renta a aquellos que vivían en el edificio siniestrado”, adelantó la secretaria.

También se revisarán más edificios a la redonda / Especial