VIDEO: Policía de Tránsito se agarra a golpes con civil; México superando la IA

Una escena de película se vivió en plena calzada San Antonio Abad, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad y un oficial de Tránsito se enfrascaron en una riña a la vista de peatones y cámaras.

El momento fue captado en video y ya circula por redes sociales, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX a iniciar una investigación formal.

Otro caso más de México superando a la Inteligencia Artificial / Redes Sociales

Civil alteraba el orden público

Según informó la SSC, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 12 de enero, a unos metros del acceso a la estación del Metro San Antonio Abad, en la colonia Tránsito.

Todo comenzó cuando ciudadanos reportaron que un sujeto se encontraba alterando el orden público: “molestaba a las personas que transitaban por el lugar, gritaba y profería palabras altisonantes en contra de mujeres”, indicó la dependencia.

El civil andaba molestando a la gente y el oficial lo puso quieto / Redes Sociales

Un agente de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudió al llamado y le pidió al hombre que se retirara. Pero en vez de calmarse, la situación escaló.

El sujeto “se encontraba en aparente estado de ebriedad y al insistirle en que se alejara, éste se tornó agresivo y presuntamente lanzó varios golpes contra el policía, quien repelió la agresión”, señaló la SSC.

El sujeto, reportan, estaba en aparente estado inconveniente / Redes Sociales

Pela no pasó a mayores

Minutos después, arribaron elementos de la Policía Bancaria Industrial, quienes lograron contener al agresor, aunque este “posteriormente se puso de pie y comenzó a correr”, lo que desató todavía más reacciones en redes.

Por lo pronto, la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una carpeta de investigación y el policía involucrado deberá rendir su declaración para el deslinde de responsabilidades.

Llegaron los refuerzos para controlar la situación / Redes Sociales

