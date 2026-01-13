VIDEO: Policía de Tránsito se agarra a golpes con civil; México superando la IA

Una escena de película se vivió en plena calzada San Antonio Abad, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad y un oficial de Tránsito se enfrascaron en una riña a la vista de peatones y cámaras.
El momento fue captado en video y ya circula por redes sociales, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX a iniciar una investigación formal.
Civil alteraba el orden público
Según informó la SSC, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 12 de enero, a unos metros del acceso a la estación del Metro San Antonio Abad, en la colonia Tránsito.
Todo comenzó cuando ciudadanos reportaron que un sujeto se encontraba alterando el orden público: “molestaba a las personas que transitaban por el lugar, gritaba y profería palabras altisonantes en contra de mujeres”, indicó la dependencia.
Un agente de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudió al llamado y le pidió al hombre que se retirara. Pero en vez de calmarse, la situación escaló.
El sujeto “se encontraba en aparente estado de ebriedad y al insistirle en que se alejara, éste se tornó agresivo y presuntamente lanzó varios golpes contra el policía, quien repelió la agresión”, señaló la SSC.
Pela no pasó a mayores
Minutos después, arribaron elementos de la Policía Bancaria Industrial, quienes lograron contener al agresor, aunque este “posteriormente se puso de pie y comenzó a correr”, lo que desató todavía más reacciones en redes.
Por lo pronto, la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una carpeta de investigación y el policía involucrado deberá rendir su declaración para el deslinde de responsabilidades.
🔥📹 VIDEO | Un policía de Tránsito y un sujeto protagonizaron una violenta riña en Calz. San Antonio Abad, col. Tránsito. El hombre, presuntamente ebrio, molestaba a mujeres y terminó a golpes con el uniformado. 🚔
La @SSC_CDMX ya investiga el caso a través de Asuntos Internos. pic.twitter.com/DPQjvUteHW
— J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) January 13, 2026