VIDEO: Policía de Tránsito se agarra a golpes con civil; México superando la IA

La SSC ya investiga el caso que comenzó a viralizarse por el pleito afuera del Metro San Antonio Abad

Los primeros reportes indican que el encuentro fue el pasado lunes.
Jorge Reyes Padrón
13 de Enero de 2026

Una escena de película se vivió en plena calzada San Antonio Abad, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad y un oficial de Tránsito se enfrascaron en una riña a la vista de peatones y cámaras.

El momento fue captado en video y ya circula por redes sociales, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX a iniciar una investigación formal.

Otro caso más de México superando a la Inteligencia Artificial / Redes Sociales
Civil alteraba el orden público

Según informó la SSC, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 12 de enero, a unos metros del acceso a la estación del Metro San Antonio Abad, en la colonia Tránsito.

Todo comenzó cuando ciudadanos reportaron que un sujeto se encontraba alterando el orden público: “molestaba a las personas que transitaban por el lugar, gritaba y profería palabras altisonantes en contra de mujeres”, indicó la dependencia.

El civil andaba molestando a la gente y el oficial lo puso quieto / Redes Sociales
Un agente de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudió al llamado y le pidió al hombre que se retirara. Pero en vez de calmarse, la situación escaló.

El sujeto “se encontraba en aparente estado de ebriedad y al insistirle en que se alejara, éste se tornó agresivo y presuntamente lanzó varios golpes contra el policía, quien repelió la agresión”, señaló la SSC.

El sujeto, reportan, estaba en aparente estado inconveniente / Redes Sociales
Pela no pasó a mayores

Minutos después, arribaron elementos de la Policía Bancaria Industrial, quienes lograron contener al agresor, aunque este “posteriormente se puso de pie y comenzó a correr”, lo que desató todavía más reacciones en redes.

Por lo pronto, la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una carpeta de investigación y el policía involucrado deberá rendir su declaración para el deslinde de responsabilidades.

Llegaron los refuerzos para controlar la situación / Redes Sociales
