Alana presume foto con Neymar y enciende las redes sociales

La influencer mexicana y presidenta de Raniza FC, Alana Flores, se ha convertido en tendencia tras compartir un encuentro con el astro brasileño Neymar Jr. en Brasil. El momento capturado ocurrió en el marco de la Kings World Cup Nations, donde Alana representa a la delegación de México.

Alana Flores | IG: alanafloresf

La imagen, publicada originalmente en sus cuentas de Instagram y X, no tardó en viralizarse, alcanzando rápidamente más de medio millón de visualizaciones y miles de interacciones. En la fotografía se observa a la creadora de contenido junto al actual presidente de la selección de Brasil en este formato de torneo, consolidando un puente entre la comunidad del streaming y las leyendas del fútbol profesional.

México avanza con paso firme mientras Brasil se tambalea

En el aspecto deportivo, la situación de ambas naciones presenta contrastes marcados tras finalizar la fase de grupos:

México: La escuadra nacional firmó una participación destacada, asegurando su clasificación directa a la siguiente ronda. Actualmente se encuentran a la espera de conocer a su rival para las fases de eliminación directa.

Brasil: Pese al liderazgo de Neymar fuera de las canchas, el equipo brasileño no logró la misma contundencia. Se encuentran al borde de la eliminación y deberán jugarse su permanencia en el torneo mediante un repechaje decisivo contra Arabia Saudita.

El impacto de Alana Flores en el torneo no solo se limita a lo mediático, sino que refuerza el protagonismo de México en la primera edición internacional de este formato de selecciones.

aParte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.