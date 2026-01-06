Antonio de Valdés celebra regreso del Clásico Mundial de béisbol a Televisa

António de Valdés, miembro de Televisa | X: @adevaldes
Fernando Villalobos Hernández
6 de Enero de 2026

El reconocido cronista deportivo Antonio de Valdés emocionó a la afición mexicana al confirmar, a través de sus redes sociales, que Televisa será la casa del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Con una fotografía de archivo que evoca los grandes años de las transmisiones de béisbol en la televisión abierta, Toño de Valdés reafirmó el compromiso del grupo con el "Rey de los Deportes".

António de Valdés, experto de TUDN | X: @adevaldes

Tras el éxito histórico de la edición anterior, donde México alcanzó las semifinales, la expectativa por el torneo de 2026 es máxima. De Valdés anunció que la audiencia podrá seguir de cerca el camino de la Selección Mexicana de Béisbol y todos los encuentros del torneo a través de:

  • Señal abierta (Canales de Televisa)

  • Vix (Plataforma de streaming)

Una fecha marcada en el calendario

La actividad comenzará oficialmente el 5 de marzo de 2026, fecha en la que los mejores peloteros del mundo se darán cita para representar a sus naciones. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores, quienes ven en Televisa Univision la plataforma ideal para masificar el alcance del béisbol en el país.

El factor nostalgia: "Extrañaremos a Pepillo"

El anuncio no estuvo exento de sentimientos. En su mensaje, De Valdés dedicó unas palabras a su eterno compañero de cabina: "Eso sí, extrañaremos a Pepillo". La ausencia de José Segarra en esta transmisión marca el fin de una era para la icónica "Trinca de Oro", tras la salida de Segarra de la empresa hace unos meses.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, donde los aficionados recordaron con cariño las narraciones de la dupla y celebraron que el béisbol de más alto nivel regrese a la televisión nacional.

Los Tres Amigos en su etapa en Televisa | CAPTURA 

¿Mejores amigos? Lionel Messi revela su cercana relación con Bad Bunny
