Pogba se rinde en elogios por Kanté: "Es el más querido de la historia del futbol"

El internacional francés, N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, es según su compatriota Paul Pogba, mediocentro a su vez en el Manchester United, el jugador "más querido de la historia del futbol".

"No puedo detestarlo, no es posible. Es amable, profesional, y cuando digo profesional es que nunca se queja, que trabaja. Lo tiene todo, es bueno técnicamente, con una buena calidad de pase", dijo en en el canal beIN SPORTS, que difundirá la entrevista completa el lunes pero adelantó este fin de semana un extracto.

Pogba, de 28, lo alabó después de admitir bromeando que Kanté es "un mal perdedor".

"Hace muchas trampas, muchísimas. A las cartas, en los juegos de mesa. Soy honesto, estoy diciendo la verdad. Él dice que no, que no hace trampas, que usa la astucia, que es astuto. Es un listillo, N'Golo, pero sinceramente, no pasa nada, incluso cuando hace trampas. No puedes no quererlo", apuntó.

Entre sus calidades, según Pogba, se incluye también el ser "humilde" y el estar "por todas partes en el campo": "Yo digo que sale incluso de la tierra. No lo ves y ¡puf!, sale y recupera el balón. Qué más se puede pedir que tener un jugador así a tu lado".

